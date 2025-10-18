Відео
Наймодніший принт осені — абсолютний фаворит дизайнерів

Дата публікації: 18 жовтня 2025 13:44
Оновлено: 13:44
Який принт став відкриттям цієї осені — улюбленець дизайнерів
Сорочка у трендовому принті. Фото: Instagram

Минулого, весняно-літнього сезону, зміїний принт поодиноко зустрічався в одязі чи взутті. Однак тренди швидко змінюються й цієї осені такий малюнок став справжнім хітом. Дизайнери сміливо використовують його у вбранні та аксесуарах.

Про це пише ELLE.

Який принт зараз у тренді

На подіумах сезону осінь-зима дизайнери сміливо заявили про те, що зміїний принт буквально підкорив усіх. Найчастіше його використовують в елементах низу. Такий прийом робить образ цікавішим та легко урізноманітнює лук. Зокрема, популярними цієї осені буду елегантні спідниці-олівці прямого крою з таким малюнком чи універсальні брюки зі зміїним принтом.

Чому зміїний принт став на піку популярності
Трендовий зміїний принт. Фото: ELLE

Такий контрастний одяг варто поєднувати з нейтральними речами у спокійних відтінках. Це збалансує лук й додасть йому витонченості. Або ж можна створити total looks всуціль зі зміїного принту. Такий варіант підійде сміливицям, які не бояться яскравих образів.

Чому зміїний принт став на піку популярності
Одяг у зміїному принті. Фото: ELLE

Популярним також став й верхній одяг у зміїному принті. Дизайнери таким чином стилізували подовжені тренчі, структуровані жакети та шкіряні куртки. Чіткий крій та стримана палітра додали елегантності. Бренди у підборі кольорів в більшості вдавалися до перевіреної класики у вигляді базових відтінків. Втім, дехто вирішував й поекспериментувати. Наприклад, Philipp Plein представив колекцію в яскраво червоному кольорі.

Чому зміїний принт став на піку популярності
Сумка в трендовому принті. Фото: ELLE

Не оминув новий тренд й аксесуари та взуття. Такі деталі у зміїному принті миттєво здатні зробити образ цікавішим й стильнішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому коров'ячий принт став таким популярним. Модниці використовують його у всьому.

Також ми розповідали про те, яка заміна натуральному хутру набирає популярності. Цей варіант відкриває безліч можливостей для експериментів.

мода одяг тренди поради стиль
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
