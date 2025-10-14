Найефектніший тренд осені-2025 — еко-хутро, яке всі обожнюють

Дівчина в стильному хутрі. Фото: freepik.com

Натуральне хутро поступово залишає модну сцену, а на зміну йому приходить стильне та сучасне еко-хутро. Воно не тільки етичне, але й відкриває безліч можливостей для експериментів із кольором, фактурою та силуетами. Тому все більше блогерок роблять екохутро головним акцентом свого образу.

Цього року тренд особливо підкреслили покази брендів, де еко-хутро з’являлося як у вигляді окремих деталей, так і цілих елементів гардероба.

Трендовий хутряний одяг

Головна перевага еко-хутра — це різноманіття моделей і кольорів. У streetstyle-блогерок зараз на піку популярності яскраві об’ємні шуби — від неонового рожевого до смарагдового зеленого. Вони не тільки зігрівають, а й стають головною родзинкою образу, яку неможливо не помітити.

Шуба з еко-хутра. Фото з Instagram

Ще один тренд — короткі моделі, що нагадують ретрошубки 70-х, але з сучасним відтінком: асиметричний крій, незвичайні принти, об’ємні коміри. Такі куртки легко комбінуються з джинсами, максіспідницями чи навіть романтичними сатиновими нарядами.

Хутряні аксесуари

Окремий хіт сезону — хутряні деталі. Сумки з еко-хутряними вставками, кросівки або шарфи миттєво додають образу оригінальності. Instagram повний прикладів, як блогерки поєднують такі аксесуари з класичними пальтами чи спортивними куртками. Це відмінний спосіб освіжити лук і при цьому не нашкодити тваринам.

Хутряна сумка в образі. Фото з Instagram

Коротко кажучи, еко-хутро цього сезону — це свобода кольору, текстур і стилю. Воно дозволяє гратися образами, мати дорогий і яскравий вигляд, але залишатися свідомим і етичним у виборі.

