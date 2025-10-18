Видео
Видео

Самый модный принт осени — абсолютный фаворит дизайнеров

Самый модный принт осени — абсолютный фаворит дизайнеров

Дата публикации 18 октября 2025 13:44
обновлено: 13:44
Какой принт стал открытием этой осени — любимчик дизайнеров
Рубашка в трендовом принте. Фото: Instagram

В прошлом, весенне-летнем сезоне, змеиный принт единично встречался в одежде или обуви. Однако тренды быстро меняются и этой осенью такой рисунок стал настоящим хитом. Дизайнеры смело используют его в нарядах и аксессуарах.

Об этом пишет ELLE.

Читайте также:

Какой принт сейчас в тренде

На подиумах сезона осень-зима дизайнеры смело заявили о том, что змеиный принт буквально покорил всех. Чаще всего его используют в элементах низа. Такой прием делает образ более интересным и легко разнообразит лук. В частности, популярными этой осенью буду элегантные юбки-карандаши прямого кроя с таким рисунком или универсальные брюки со змеиным принтом.

Чому зміїний принт став на піку популярності
Трендовый змеиный принт. Фото: ELLE

Такую контрастную одежду стоит сочетать с нейтральными вещами в спокойных оттенках. Это сбалансирует лук и придаст ему утонченности. Или же можно создать total looks сплошь из змеиного принта. Такой вариант подойдет смельчакам, которые не боятся ярких образов.

Чому зміїний принт став на піку популярності
Одежда в змеином принте. Фото: ELLE

Популярной также стала и верхняя одежда в змеином принте. Дизайнеры таким образом стилизовали удлиненные тренчи, структурированные жакеты и кожаные куртки. Четкий крой и сдержанная палитра добавили элегантности. Бренды в подборе цветов в большинстве прибегали к проверенной классике в виде базовых оттенков. Впрочем, некоторые решали и поэкспериментировать. Например, Philipp Plein представил коллекцию в ярко-красном цвете.

Чому зміїний принт став на піку популярності
Сумка в трендовом принте. Фото: ELLE

Не обошел новый тренд и аксессуары и обувь. Такие детали в змеином принте мгновенно способны сделать образ более интересным и стильным.

мода одежда тренды советы стиль
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
