Какой принт стал открытием этой осени — любимчик дизайнеров

Самый модный принт осени — абсолютный фаворит дизайнеров
В прошлом, весенне-летнем сезоне, змеиный принт единично встречался в одежде или обуви. Однако тренды быстро меняются и этой осенью такой рисунок стал настоящим хитом. Дизайнеры смело используют его в нарядах и аксессуарах.
Какой принт сейчас в тренде
На подиумах сезона осень-зима дизайнеры смело заявили о том, что змеиный принт буквально покорил всех. Чаще всего его используют в элементах низа. Такой прием делает образ более интересным и легко разнообразит лук. В частности, популярными этой осенью буду элегантные юбки-карандаши прямого кроя с таким рисунком или универсальные брюки со змеиным принтом.
Такую контрастную одежду стоит сочетать с нейтральными вещами в спокойных оттенках. Это сбалансирует лук и придаст ему утонченности. Или же можно создать total looks сплошь из змеиного принта. Такой вариант подойдет смельчакам, которые не боятся ярких образов.
Популярной также стала и верхняя одежда в змеином принте. Дизайнеры таким образом стилизовали удлиненные тренчи, структурированные жакеты и кожаные куртки. Четкий крой и сдержанная палитра добавили элегантности. Бренды в подборе цветов в большинстве прибегали к проверенной классике в виде базовых оттенков. Впрочем, некоторые решали и поэкспериментировать. Например, Philipp Plein представил коллекцию в ярко-красном цвете.
Не обошел новый тренд и аксессуары и обувь. Такие детали в змеином принте мгновенно способны сделать образ более интересным и стильным.
