Україна
Мода та краса У моду повертаються культові капелюхи з минулого

У моду повертаються культові капелюхи з минулого

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 09:29
У моду повертаються капелюхи — найелегантніший аксесуар сезону
Дівчина в капелюсі. Фото: freepik.com

Навесні жодна it-girl не обійдеться без стильного капелюха. На показах сезону весна-літо 2026 головні убори стали головним акцентом образів — від скульптурних клошів Loro Piana до піратських трикорнів Dior. Одним словом, капелюх повертає собі статус must-have аксесуара.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Трендові капелюхи сезону

Трикорн

У своїй дебютній колекції для Dior Джонатан Андерсон повернув на подіум культовий трикорн XVIII століття — капелюх із трьома загнутими полями, який колись носили військові та моряки. Тепер він став символом нової елегантності з відтінком бунтарства.

Капелюх, що став символом елегантності
Dior весна-літо 2026. Фото: Vogue

Створений у співпраці з легендарним капелюшником Стівеном Джонсом, трикорн Dior виглядає сучасно й драматично водночас.

Клош

Форма дзвона, м’які лінії й легкий відтінок ностальгії — клош знову в моді. Колись його носили дівчата-флапери, які ламали соціальні стереотипи. Сьогодні ж цей капелюх повернувся у фетрі, соломі, із бахромою чи бісером.

Незвичний, але теплий головний убір
Loro Piana весна-літо 2026. Фото: Vogue

Пілбокс

Стриманий, структурований і поза часом — пілбокс повертається. Його любили Джекі Кеннеді та Одрі Гепберн, і не дарма, адже цей капелюх завжди має бездоганний вигляд.

Пілбокс повертається в тренді
Altuzarra весна-літо 2026. Фото: Vogue

У Altuzarra його поєднують із лакованими куртками та пальтами з хутра, а в Chloé — із легкими сукнями та прикрасами. Пілбокс додає точності силуету й вишуканості навіть простому образу. Це як маленький штрих, який робить стиль завершеним.

Кепі baker boy

Ще одна зірка сезону — кепі в стилі baker boy. Вона нагадує мікс берета й класичної кашкетки, має легкий ретро-настрій і чудово пасує до сучасного гардероба.

Новий погляд на кепі цього сезону
Saint Laurent весна-літо 2026. Фото: Vogue

Saint Laurent у своїй колекції весна-літо 2026 показує її у шкіряному варіанті — разом із байкерськими куртками та костюмами з мініспідницями. Така кепі додає образу впевненості й незалежності, а головне підходить усім без винятку.

Раніше ми писали про дивну знахідку жінки у сумці, яку вона купила в секонд-хенді.

Також ми повідомляли, що екохутро вкотре повертається в тренди цього сезону.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
