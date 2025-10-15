У моду повертаються капелюхи — найелегантніший аксесуар сезону

У моду повертаються культові капелюхи з минулого
Навесні жодна it-girl не обійдеться без стильного капелюха. На показах сезону весна-літо 2026 головні убори стали головним акцентом образів — від скульптурних клошів Loro Piana до піратських трикорнів Dior. Одним словом, капелюх повертає собі статус must-have аксесуара.
Про це пише Vogue.
Трендові капелюхи сезону
Трикорн
У своїй дебютній колекції для Dior Джонатан Андерсон повернув на подіум культовий трикорн XVIII століття — капелюх із трьома загнутими полями, який колись носили військові та моряки. Тепер він став символом нової елегантності з відтінком бунтарства.
Створений у співпраці з легендарним капелюшником Стівеном Джонсом, трикорн Dior виглядає сучасно й драматично водночас.
Клош
Форма дзвона, м’які лінії й легкий відтінок ностальгії — клош знову в моді. Колись його носили дівчата-флапери, які ламали соціальні стереотипи. Сьогодні ж цей капелюх повернувся у фетрі, соломі, із бахромою чи бісером.
Пілбокс
Стриманий, структурований і поза часом — пілбокс повертається. Його любили Джекі Кеннеді та Одрі Гепберн, і не дарма, адже цей капелюх завжди має бездоганний вигляд.
У Altuzarra його поєднують із лакованими куртками та пальтами з хутра, а в Chloé — із легкими сукнями та прикрасами. Пілбокс додає точності силуету й вишуканості навіть простому образу. Це як маленький штрих, який робить стиль завершеним.
Кепі baker boy
Ще одна зірка сезону — кепі в стилі baker boy. Вона нагадує мікс берета й класичної кашкетки, має легкий ретро-настрій і чудово пасує до сучасного гардероба.
Saint Laurent у своїй колекції весна-літо 2026 показує її у шкіряному варіанті — разом із байкерськими куртками та костюмами з мініспідницями. Така кепі додає образу впевненості й незалежності, а головне підходить усім без винятку.
Раніше ми писали про дивну знахідку жінки у сумці, яку вона купила в секонд-хенді.
Також ми повідомляли, що екохутро вкотре повертається в тренди цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!