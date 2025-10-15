У моду повертаються капелюхи — найелегантніший аксесуар сезону

Дівчина в капелюсі. Фото: freepik.com

Навесні жодна it-girl не обійдеться без стильного капелюха. На показах сезону весна-літо 2026 головні убори стали головним акцентом образів — від скульптурних клошів Loro Piana до піратських трикорнів Dior. Одним словом, капелюх повертає собі статус must-have аксесуара.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Трендові капелюхи сезону

Трикорн

У своїй дебютній колекції для Dior Джонатан Андерсон повернув на подіум культовий трикорн XVIII століття — капелюх із трьома загнутими полями, який колись носили військові та моряки. Тепер він став символом нової елегантності з відтінком бунтарства.

Dior весна-літо 2026. Фото: Vogue

Створений у співпраці з легендарним капелюшником Стівеном Джонсом, трикорн Dior виглядає сучасно й драматично водночас.

Клош

Форма дзвона, м’які лінії й легкий відтінок ностальгії — клош знову в моді. Колись його носили дівчата-флапери, які ламали соціальні стереотипи. Сьогодні ж цей капелюх повернувся у фетрі, соломі, із бахромою чи бісером.

Loro Piana весна-літо 2026. Фото: Vogue

Пілбокс

Стриманий, структурований і поза часом — пілбокс повертається. Його любили Джекі Кеннеді та Одрі Гепберн, і не дарма, адже цей капелюх завжди має бездоганний вигляд.

Altuzarra весна-літо 2026. Фото: Vogue

У Altuzarra його поєднують із лакованими куртками та пальтами з хутра, а в Chloé — із легкими сукнями та прикрасами. Пілбокс додає точності силуету й вишуканості навіть простому образу. Це як маленький штрих, який робить стиль завершеним.

Кепі baker boy

Ще одна зірка сезону — кепі в стилі baker boy. Вона нагадує мікс берета й класичної кашкетки, має легкий ретро-настрій і чудово пасує до сучасного гардероба.

Saint Laurent весна-літо 2026. Фото: Vogue

Saint Laurent у своїй колекції весна-літо 2026 показує її у шкіряному варіанті — разом із байкерськими куртками та костюмами з мініспідницями. Така кепі додає образу впевненості й незалежності, а головне підходить усім без винятку.

Раніше ми писали про дивну знахідку жінки у сумці, яку вона купила в секонд-хенді.

Також ми повідомляли, що екохутро вкотре повертається в тренди цього сезону.