Осінні стрижки 2025 — які форми волосся зараз у моді

Осінь — час нових образів і маленьких експериментів із собою. Це не лише зміна гардеробу, а й можливість оновити зачіску. Цього сезону стилісти радять придивитися до кількох трендових стрижок, які підкреслюють індивідуальність і легко адаптуються до будь-якого способу життя.

Осінні стрижки, що повернулися в моду

Пряме каре

Ця стрижка універсальна і підходить до будь-якої форми обличчя і будь-якого стилю одягу. Ідеальна довжина до підборіддя та прямий зріз роблять образ елегантним, а невелика текстура додає сучасності.

Носити каре можна по-різному: з гладкими прядями, легкими хвилями або навіть злегка розпатлано.

Короткі стрижки

Піксі, міксі та малети — ці короткі зачіски зараз на піку популярності. Вони сміливі, легкі в укладанні та додають свіжості образу. Рухливі пасма, які можна трохи розтріпати для ефекту "легкого безладу", мають стильний і невимушений вигляд.

Стрижка "Триніті"

Натхненна образом Триніті з "Матриці", ця зачіска більше схожа на витвір мистецтва. Вона футуристична та вимагає акуратної укладки: короткі передні пасма і трохи довші шари створюють чітку мінімалістичну форму.

Можна експериментувати з хвилями і хаотичними текстурами, але саме гладкий і продуманий вигляд робить її особливо ефектною.

Градуйована стрижка з об’ємом

Якщо ви не хочете коротко стригтися, зверніть увагу на градуйовані зачіски. Вони створюють природний об’єм навіть на тонкому волоссі. Коротші пасма біля обличчя красиво його обрамляють, а рваний зріз основної маси робить волосся живим і рухливим.

Цього року класика отримала сучасний відтінок — довші, плавніші лінії додають легкості і шарму.

