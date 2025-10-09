Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Найпопулярніші стрижки цієї осені — це справжні хіти

Найпопулярніші стрижки цієї осені — це справжні хіти

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:45
Осінні стрижки 2025 — які форми волосся зараз у моді
Дівчина зі стрижкою каре. Фото: freepik.com

Осінь — час нових образів і маленьких експериментів із собою. Це не лише зміна гардеробу, а й можливість оновити зачіску. Цього сезону стилісти радять придивитися до кількох трендових стрижок, які підкреслюють індивідуальність і легко адаптуються до будь-якого способу життя.

Про це пише Hola.

Реклама
Читайте також:

Осінні стрижки, що повернулися в моду

Пряме каре

Ця стрижка універсальна і підходить до будь-якої форми обличчя і будь-якого стилю одягу. Ідеальна довжина до підборіддя та прямий зріз роблять образ елегантним, а невелика текстура додає сучасності.

Пряме каре повертається в моду
Пряме каре. Фото з Instagram

Носити каре можна по-різному: з гладкими прядями, легкими хвилями або навіть злегка розпатлано.

Короткі стрижки

Піксі, міксі та малети — ці короткі зачіски зараз на піку популярності. Вони сміливі, легкі в укладанні та додають свіжості образу. Рухливі пасма, які можна трохи розтріпати для ефекту "легкого безладу", мають стильний і невимушений вигляд.

Стрижка малет знову підкорює серця
Стрижка малет. Фото з Instagram

Стрижка "Триніті"

Натхненна образом Триніті з "Матриці", ця зачіска більше схожа на витвір мистецтва. Вона футуристична та вимагає акуратної укладки: короткі передні пасма і трохи довші шари створюють чітку мінімалістичну форму.

Зачіска, яка вимагає акуратної укладки
Стрижка в стилі Трініті. Фото з Instagram

Можна експериментувати з хвилями і хаотичними текстурами, але саме гладкий і продуманий вигляд робить її особливо ефектною.

Градуйована стрижка з об’ємом

Якщо ви не хочете коротко стригтися, зверніть увагу на градуйовані зачіски. Вони створюють природний об’єм навіть на тонкому волоссі. Коротші пасма біля обличчя красиво його обрамляють, а рваний зріз основної маси робить волосся живим і рухливим.

Градуйована стрижка найкращий вигляд має на тонкому волоссі
Градуйована стрижка з об’ємом. Фото з Instagram

Цього року класика отримала сучасний відтінок — довші, плавніші лінії додають легкості і шарму.

Раніше ми писали про те, як можна додати густоти тонкому волоссі після 40 років.

Також ми повідомляли, які трендові стрижки можна сміливо розглянути жінкам цього сезону.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації