Главная Мода и красота Самое стильное пальто этой осени, что никогда не выйдет из моды

Самое стильное пальто этой осени, что никогда не выйдет из моды

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 16:16
Элегантное пальто на осень — классика, которая всегда в тренде
Девушка в пальто. Фото: freepik.com

С наступлением осени пришло и время для любимого фаворита в образах многих — пальто. Но в этом году стоит смотреть дальше классического черного, ведь в центре внимания белое пальто. Дизайнеры не боятся экспериментов: смелые принты, интересные фактуры и новые материалы делают верхнюю одежду настоящим акцентом образа.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

Конечно, выбор идеального пальто — задача не из легких. Оно может стать как долгосрочной инвестицией, так и модной ошибкой. Но есть один цвет, который в этом сезоне выглядит беспроигрышно.

Трендовый цвет пальто в этом сезоне

Белое пальто добавляет легкости и свежести, даже в пасмурную погоду, и становится настоящей "изюминкой" осенне-зимнего гардероба.

Особенно актуальны классические двубортные модели длиной до миди или макси — они подчеркивают фигуру, подходят к любому стилю и легко сочетаются с другими вещами. Такие пальто можно носить с высокими сапогами или стильными кроссовками, а также с легкими шарфами или кожаными аксессуарами.

Пальто в цьому кольорі підкорює тренди
Белое пальто. Фото из Instagram

Не менее хороши пальто с поясом, которые создают силуэт "песочные часы". Даже если ваше пальто прямого кроя, дополнительный ремень мгновенно меняет образ, делая его более женственным и утонченным. Некоторые модели дополнены необычными деталями: крупными пуговицами, контрастными швами или фактурными вставками, добавляющими характера и стиля.

Пальто з поясом - це мастхев на усі часи
Пальто с поясом. Фото из Instagram

Еще одна интересная тенденция — игра с материалами. В этом сезоне дизайнеры комбинируют кашемир с шерстью, добавляют мягкие фактурные ткани или даже элементы из эко-кожи. Это позволяет создавать пальто, которые выглядят дорого и стильно, но при этом остаются теплыми и комфортными.

В этом сезоне белое пальто — это не просто тренд, а способ сделать свой гардероб ярким, стильным и современным, не жертвуя практичностью. Оно легко становится основой любого образа.

Ранее мы писали, что из верхней одежды носить осенью и зимой, чтобы выглядеть стильно.

Также мы сообщали, какую пару сапог стилисты советуют иметь всем модницам.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
