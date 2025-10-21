Видео
Видео

Самое универсальное каре, которое подходит всем женщинам

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 16:06
обновлено: 16:14
Универсальная стрижка для любого типа лица — идеальное каре
Девушка с каре. Фото: freepik.com

Если хочется настоящего обновления, короткое каре с челкой — именно то, что нужно. Она свежая, стильная и сразу придает уверенности. Эта стрижка подходит всем, независимо от формы лица или типа волос, главное — найти свою вариацию. И именно она главный тренд осени 2025 года.

Об этом пишет Vogue.

Короткое каре с челкой — вдохновение с подиумов

В этом сезоне дизайнеры из Нью-Йорка, Лондона и Милана единогласно заявили, что короткое каре возвращается. На показе Coach by Stuart Vevers прическа выглядела естественной и одновременно изящной — волосы чуть ниже челюсти, мягкая челка, едва касающаяся бровей, и легкая волна, словно после утренней прогулки.

Каре знову набуває шаленої популярності
Coach by Stuart Vevers, весна-лето 2026. Фото: Vogue

На подиуме Jil Sander под руководством Симоне Беллотти каре стало более графичным — кончики подкручены кверху, форма четкая, а легкая челка-шторка добавляет игривости. Conner Ives в Лондоне показал романтичную версию — мягкие волны и густая челка до бровей. Выглядит непринужденно, но невероятно эффектно.

Все дело в челке

Именно челка делает эту каре особенной. Она может изменить все — образ, настроение и даже черты лица. Прямая смотрится классически, косая добавляет легкости, шторка создает загадочность. А если вы любите эксперименты, то просто измените длину или форму, и вот уже новая версия вас в зеркале.

Якщо любите експерименти, то ця стрижка для вас
Jil Sander весна-лето 2026. Фото: Vogue

Как подобрать вариант под свое лицо

  • Круглое лицо: выбирайте каре чуть ниже челюсти — оно визуально удлиняет. Лучше избегать густой прямой челки, вместо этого выберите удлиненную или шторку.
  • Квадратное лицо: вам подойдет мягкое волнистое каре до ключиц с челкой, которая плавно переходит в сторону — она сгладит линии.
  • Овальное лицо. Любой вариант каре будет смотреться гармонично — от короткого до удлиненного.

Маленькие детали, которые меняют все

  1. Wispy-челка — легкая и воздушная, делает черты лица более нежными.
  2. Butterfly-челка — добавляет объема, особенно если волосы имеют волну.
  3. Длинная прямая челка — главная тенденция с подиумов, она подчеркивает глаза и добавляет глубины образу.

Так что, если хочется перемен — не ждите весны. Короткое каре с челкой уже здесь, чтобы освежить ваш стиль и настроение.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
