Як зрозуміти, що потрібна нова стрижка — поради стиліста

Іноді ми дивимось у дзеркало й відчуваємо, що щось не так. Волосся лежить не так, як раніше, обличчя здається втомленішим, а відображення вже не радує. І це не криза, не каприз і не "захотілося змін". Це просто сигнал, що настав час освіжити образ. Не кардинально — а хоча б почати зі стрижки.

Коли час оновлювати стрижку

Волосся втратило форму й об’єм

Пам’ятаєте, як після салону воно лягало саме так, як треба, а зараз мляве, важке, без життя? Кінчики тягнуть волосся вниз, а колись легка стрижка тепер має плаский вигляд. Це той момент, коли ніяка пінка чи фен не врятують. Вихід простий: сходіть на корекцію або оберіть нову форму. Іноді навіть кілька сантиметрів можуть повернути легкість і настрій.

Форма обличчя "свариться" зі стрижкою

Не кожна мода дружить із вашими рисами. Якщо відчуваєте, що стрижка "не ваша" — можливо, вона просто не пасує формі обличчя. Кругле обличчя не любить прямого проділу, квадратне — коротких чубчиків. Краще знайти майстра, який вміє працювати не за трендами, а за індивідуальністю. Іноді варто прислухатися не до зірок чи подруг, а до себе у дзеркалі.

Ви перестали любити себе у дзеркалі

Це найголовніший сигнал. Якщо кожного разу, коли ловите своє відображення, мимоволі зітхаєте — час діяти. Не через моду чи чужі поради, а заради себе. Інколи саме нова стрижка повертає ту іскру, яку ми втрачаємо у буденності. Маленька зміна зовні може запустити великі зміни всередині.

Зміна зачіски — не про волосся, а про внутрішній стан. Про те, щоб інакше подивитись на себе в дзеркалі та заново полюбити себе.

