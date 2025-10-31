Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Секрет молодого обличчя — стрижка, що творить дива

Секрет молодого обличчя — стрижка, що творить дива

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:07
Оновлено: 12:28
Стрижка, що омолоджує — ефект підтяжки без косметолога гарантовано
Гарна стрижка. Фото: freepik

Зачіска може змінити не лише вигляд, а й те, як ми себе відчуваємо. Інколи достатньо кількох рухів ножиць і здається, ніби у вас прокинулася зовсім інша версія себе. Саме так сталося з Кріс Дженнер, коли вона відмовилась від свого звичного піксі й обрала довгий боб із хвилями та боковим проділом.

Про це розповіли експерти City Magazine.

Реклама
Читайте також:

Чому ця стрижка так всім личить

М’які хвилі додають об’єму саме там, де з віком його часто бракує — у зоні щік і лінії щелепи. Боковий проділ розбиває симетрію, завдяки чому обличчя здається свіжішим і виразнішим. А сама стрижка має той ефект, який стилісти жартома називають "фейсліфт без скальпеля" — вона ніби підтягує обличчя, але без жодного втручання.

Тут усе побудовано на природності: легкий рух волосся, повітряна текстура, жодних зацементованих локонів.

Стрижка боб, що підійде кожній
Стрижка боб. Фото з Instagram

Як пояснити майстру, що ви хочете саме цей ефект

Попросіть довгий боб до рівня ключиць із м’яким, шаруватим зрізом. Важливо: без чітких ліній і зайвої геометрії. Проділ збоку — обов’язковий. Він працює як візуальний акцент і допомагає створити ефект підтяжки.

Трендова стрижка, яку легко укласти і вдома
Трендова стрижка. Фото з Instagram

Укладання — максимально природне. Нехай хвилі мають такий вигляд, ніби вони з’явились самі, а не після години перед дзеркалом.

Як укласти зачіску вдома

  1. Нанесіть термозахист.
  2. Підсушіть волосся феном і круглою щіткою, щоб надати об’єму.
  3. Завийте великі пасма плойкою від обличчя.
  4. Розбийте локони пальцями, щоб прибрати надмірну "акуратність".
  5. На маківку можна поставити бігуді на кілька хвилин — поки снідаєте.
  6. Завершіть легким спреєм для фіксації.

Волосся має рухатись — це головне правило.

Чому саме зараз ця стрижка така актуальна

Після літа хочеться більшої структури, але без суворості. Цей варіант балансує між свободою та елегантністю. Його можна носити з пальтом, светром, шкіряною курткою — і в будь-якому віці.

Довгий боб із хвилями — це не просто модна стрижка. Це спосіб подивитись на себе інакше, без радикальних змін, але з відчуттям оновлення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Кріс Дженнер показала приклад — вона не кардинально змінила себе, вона просто освіжила те, що вже було сильним. І, можливо, саме цього нам усім зараз трохи бракує — легких змін, які нагадують, що нові етапи починаються не з великих рішень, а з маленьких деталей.

Раніше ми писали про те, який вигляд має стрижка британка, що набирає популярності останніми роками.

Також ми повідомляли, які стрижки на тонкому волоссі мають невдалий вигляд.

мода зачіски волосся молодість стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації