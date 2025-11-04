Видео
Дата публикации 4 ноября 2025 13:47
обновлено: 12:50
Как понять, что нужна новая стрижка — советы стилиста
Стрижка. Фото: freepik

Иногда мы смотрим в зеркало и чувствуем, что что-то не так. Волосы лежат не так, как раньше, лицо кажется более уставшим, а отражение уже не радует. И это не кризис, не каприз и не "захотелось перемен". Это просто сигнал, что пришло время освежить образ. Не кардинально — а хотя бы начать со стрижки.

Новини.LIVE расскажет конкретнее о тех признаках, на которые стоит обратить внимание.

Читайте также:

Когда пора обновлять стрижку

Волосы потеряли форму и объем

Помните, как после салона они ложились именно так как надо, а сейчас — вялые, тяжелые, без жизни? Кончики тянут волосы вниз, а некогда легкая стрижка теперь выглядит плоской. Это тот момент, когда никакая пенка или фен не спасут. Выход прост: сходите на коррекцию или выберите новую форму. Иногда даже несколько сантиметров могут вернуть легкость и настроение.

Форма лица "ссорится" со стрижкой

Не каждая мода дружит с вашими чертами лица. Если чувствуете, что стрижка "не ваша" — возможно, она просто не подходит форме лица. Круглое лицо не любит прямого пробора, квадратное — коротких челок. Лучше найти мастера, который умеет работать не по трендам, а по индивидуальности. Иногда стоит прислушиваться не к звездам или подругам, а к себе в зеркале.

Стрижка волосся завжди відіграє важливу роль
Женщине делают прическу. Фото: freepik

Вы перестали любить себя в зеркале

Это самый главный сигнал. Если каждый раз, когда ловите свое отражение, невольно вздыхаете — время действовать. Не из-за моды или чужих советов, а ради себя. Иногда именно новая стрижка возвращает ту искру, которую мы теряем в обыденности. Маленькое изменение снаружи может запустить большие изменения внутри.

Изменение прически — не о волосах, а об внутреннем состоянии. О том, чтобы иначе посмотреть на себя в зеркале и полюбить себя.

Ранее мы писали о том, по каким признакам понять, подойдет ли вам короткая стрижка.

Также мы сообщали, какая стрижка всегда будет уместна и для всех.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
