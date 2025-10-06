Высокие кожаные сапоги в образе Насти Каменских — тренд сезона

Настя Каменских показала идеальные осенние сапоги для всех
Украинская певица Настя Каменских снова покоряет поклонников стильными образами. На этот раз она показала, как носить осенние тренды с максимумом эффекта.
Новыми кадрами она поделилась в своем Instagram.
Стильный осенний образ от Насти Каменских
На новых фото NK позирует в коротком жакете с квадратными плечами, ультракороткой юбке и высоких кожаных сапогах на тонком каблуке — именно такие сейчас в моде. Сапоги стали главным акцентом образа: они делают ноги визуально длиннее и добавляют любому луку элегантной остроты. Волосы собраны в низкий хвост, а массивные серьги в форме крестов и кольца добавляют нотку легкой драматичности.
Отметим, что высокие кожаные сапоги — настоящая находка для осени. Их можно сочетать:
- с короткими юбками и платьями, как у Насти, для женственного и модного образа;
- с шортами и теплыми гольфами, создавая удобный повседневный look;
- с узкими джинсами или леггинсами, заправленными внутрь сапог, для сдержанного стиля;
- с длинным пальто, тренчем или кардиганом, чтобы добавить элегантности и завершенности образу;
- даже с широкими мини-платьями с объемными рукавами — для драматического эффекта.
Такие сапоги подходят и для дневного, и для вечернего образа, ведь они добавляют любому луку стильности и драгоценного ощущения.
"Some call it sweater weather — I call it tiempo para sentir", — подписала фото певица на английском и испанском. В переводе это означает: "Некоторые называют это погодой свитеров, я — временем, чтобы чувствовать".
Настя снова показала, что умеет сочетать стиль и настроение, а высокие кожаные сапоги этой осенью — must-have каждой модницы.
