Высокие кожаные сапоги в образе Насти Каменских — тренд сезона

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских снова покоряет поклонников стильными образами. На этот раз она показала, как носить осенние тренды с максимумом эффекта.

Новыми кадрами она поделилась в своем Instagram.

Реклама

Читайте также:

Стильный осенний образ от Насти Каменских

На новых фото NK позирует в коротком жакете с квадратными плечами, ультракороткой юбке и высоких кожаных сапогах на тонком каблуке — именно такие сейчас в моде. Сапоги стали главным акцентом образа: они делают ноги визуально длиннее и добавляют любому луку элегантной остроты. Волосы собраны в низкий хвост, а массивные серьги в форме крестов и кольца добавляют нотку легкой драматичности.

Образ Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, что высокие кожаные сапоги — настоящая находка для осени. Их можно сочетать:

с короткими юбками и платьями, как у Насти, для женственного и модного образа;

с шортами и теплыми гольфами, создавая удобный повседневный look;

с узкими джинсами или леггинсами, заправленными внутрь сапог, для сдержанного стиля;

с длинным пальто, тренчем или кардиганом, чтобы добавить элегантности и завершенности образу;

даже с широкими мини-платьями с объемными рукавами — для драматического эффекта.

Такие сапоги подходят и для дневного, и для вечернего образа, ведь они добавляют любому луку стильности и драгоценного ощущения.

"Some call it sweater weather — I call it tiempo para sentir", — подписала фото певица на английском и испанском. В переводе это означает: "Некоторые называют это погодой свитеров, я — временем, чтобы чувствовать".

Настя снова показала, что умеет сочетать стиль и настроение, а высокие кожаные сапоги этой осенью — must-have каждой модницы.

Ранее мы писали о том, какие осенние образы Марго Робби стоит примерить в этом сезоне.

Также мы сообщали, какой образ Даша Квиткова из фильма "Простая услуга" решила воссоздать.