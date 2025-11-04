Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Натали Портман показала маникюр, который визуально молодит

Натали Портман показала маникюр, который визуально молодит

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 19:42
обновлено: 14:59
Маникюр Натали Портман — с ним вы будете выглядеть моложе
Натали Портман. Фото: Brian de Rivera Simon/Getty Images

Американская актриса Натали Портман всегда оставалась верна себе — без показного блеска, без излишеств. Ее стиль — это гармония, чистота линий и уверенность в своей обоятельности. В 44 года актриса выглядит великолепно не потому, что пытается "омолодить" себя, а потому что бережно относится к себе. Она не прячется за толстым слоем макияжа, а лишь подчеркивает то, что уже имеет — здоровую кожу, спокойный взгляд, естественное очарование.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Маникюр Натали Портман, который подойдет на каждый день

В последнее время Натали привлекла внимание не красной помадой или дизайнерскими платьями, а своим маникюром — точнее, его отсутствием. То, что называют "не маникюр", — это японская техника noni. Все, что нужно: чистые, короткие ногти, увлажненная кутикула и немного блеска, который появляется благодаря натуральным средствам. Без лака, без покрытия — только естественная текстура ногтя. После процедуры пальцы выглядят более свежими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смысл этого подхода прост: не создавать красоту, а дать ей проявиться. Мы часто забываем, что руки могут рассказать о нас больше, чем лицо. Они выдают усталость, стресс, возраст. А уход — даже самый простой — возвращает им мягкость и свет. Как говорит мастер ORLY Дженнифер Сильверио: "Неизменный принцип японского маникюра — это уважение к естественности: ногти должны светиться, будто дышат".

Чтобы достичь этого эффекта, не нужны салоны. Достаточно масла для кутикулы, чтобы питать кожу возле ногтей, и крема для рук с SPF  он защитит от пигментных пятен, которые часто появляются от солнца.

Манікюр, з яким ви будете мати дорогий вигляд
Японский маникюр. Фото из Instagram

Интересно, что именно короткие ногти сейчас выбирают те, кто стремится к простоте и честности в образе. Именно они создают ощущение ухоженности. С ними легче писать, прикасаться, жить в своем ритме. И главное то, что они возвращают рукам ту нежность, которую не создать ни одним гель-лаком.

Такой маникюр  это не об отказе от красоты. Это о взрослости, об уважении к своему телу и желании выглядеть естественно, без лишних усилий. Руки с таким маникюром однозначно выглядят моложе.

Ранее мы писали о том, какие идеи маникюра можно рассмотреть на конец осени.

Также мы сообщали, какие смелые идеи маникюра можно воплотить творческим натурам в этом сезоне.

мода знаменитости тренды маникюр стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации