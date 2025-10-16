Найпоширеніші помилки при виборі шапки — чого слід уникати

Дівчина в гарній шапці. Фото: freepik.com

Шапка — маленька, але дуже важлива деталь осінньо-зимового гардеробу. Вона може підкреслити ваші риси обличчя або повністю зіпсувати образ. Щоб уникнути модних провалів, важливо дивитися не лише на колір чи трендовий фасон, а й на посадку, об’єм, підворот і навіть те, як шапка поєднується з вашим пальто чи пуховиком.

З цього приводу висловилась стилістка Олена Шевченко в Instagram.

За якими критеріями обирати шапку

Об’єм

Шапка повинна гармоніювати з верхнім одягом і формою обличчя. Наприклад, якщо носите пуховик або пальто oversize, тісна шапка, яка щільно обтягує голову, буде мати невдалий вигляд. Між тканиною і скронями має залишатися трохи повітря — це і комфортно, і стильно. Легкий об’єм зверху допомагає врівноважити важку нижню частину обличчя, наприклад підборіддя або щелепу.

Види шапок. Фото з Instagram

Підворот

Підворот формує горизонтальну лінію, яка впливає на сприйняття пропорцій обличчя:

Широкий (5–7 см) — вкорочує обличчя, підходить овальним або витягнутим формам.

Вузький (2–3 см) — трохи витягує обличчя, пом’якшує контури, ідеальний для круглих або квадратних форм.

Без підвороту — додає вертикалі і робить образ легшим.

Якщо поєднати підворот із легким об’ємом зверху, це добре врівноважує масивне підборіддя або щелепу.

Підвороти в шапках. Фото з Instagram

Посадка

Шапка має сидіти так, щоб закривати вуха і не сповзати на очі. Чубчик краще відкривати повністю, а не частково, щоб уникнути хаосу на лобі. Оптимально залишати відкритими приблизно 2/3 чола.

В’язка і товщина пряжі

Тонка, гладка в’язка пасує тим, у кого невелика голова та витончені риси.

Груба й об’ємна пряжа додає маси, ідеальна для вузьких або витягнутих облич.

Чим товща пряжа, тим більше об’єму створює верхня частина голови. Враховуйте це, щоб не спотворити пропорції.

Тож наступного разу, коли будете обирати шапку, дивіться на посадку, об’єм і взаємодію з рисами обличчя, а не тільки на колір чи фасон. Саме так ваш образ буде стильним, гармонійним і доречним.

