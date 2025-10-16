Видео
Видео

Не каждая шапка подходит всем — как выбрать свою

Дата публикации 16 октября 2025 09:17
Самые распространенные ошибки при выборе шапки — чего следует избегать
Девушка в красивой шапке. Фото: freepik.com

Шапка — маленькая, но очень важная деталь осенне-зимнего гардероба. Она может подчеркнуть ваши черты лица или полностью испортить образ. Чтобы избежать модных провалов, важно смотреть не только на цвет или трендовый фасон, но и на посадку, объем, подворот и даже то, как шапка сочетается с вашим пальто или пуховиком.

По этому поводу высказалась стилист Елена Шевченко в Instagram.

Читайте также:

По каким критериям выбирать шапку

Объем

Шапка должна гармонировать с верхней одеждой и формой лица. Например, если носите пуховик или пальто oversize, тесная шапка, которая плотно обтягивает голову, будет выглядеть неудачно. Между тканью и висками должно оставаться немного воздуха — это и комфортно, и стильно. Легкий объем сверху помогает уравновесить тяжелую нижнюю часть лица, например подбородок или челюсть.

Які шапки можуть мати невдалий вигляд
Виды шапок. Фото из Instagram

Подворот

Подворот формирует горизонтальную линию, которая влияет на восприятие пропорций лица:

  • Широкий (5-7 см) — укорачивает лицо, подходит овальным или вытянутым формам.
  • Узкий (2-3 см) — немного вытягивает лицо, смягчает контуры, идеален для круглых или квадратных форм.
  • Без подворота — добавляет вертикали и делает образ более легким.

Если совместить подворот с легким объемом сверху, это хорошо уравновешивает массивный подбородок или челюсть.

Підвороти в шапці завжди актуальні
Подвороты в шапках. Фото из Instagram

Посадка

Шапка должна сидеть так, чтобы закрывать уши и не сползать на глаза. Челку лучше открывать полностью, а не частично, чтобы избежать хаоса на лбу. Оптимально оставлять открытыми примерно 2/3 лба.

Вязка и толщина пряжи

  • Тонкая, гладкая вязка подходит тем, у кого небольшая голова и изящные черты лица.
  • Грубая и объемная пряжа добавляет массы, идеальна для узких или вытянутых лиц.

Чем толще пряжа, тем больше объема создает верхняя часть головы. Учитывайте это, чтобы не исказить пропорции.

Поэтому в следующий раз, когда будете выбирать шапку, смотрите на посадку, объем и взаимодействие с чертами лица, а не только на цвет или фасон. Именно так ваш образ будет стильным, гармоничным и уместным.

Ранее мы писали о том, что культовые шляпы, которые носили давно, снова вернулись в тренды.

Также мы сообщали, каким образом можно освежить свой осенний гардероб.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
