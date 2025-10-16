Самые распространенные ошибки при выборе шапки — чего следует избегать

Девушка в красивой шапке. Фото: freepik.com

Шапка — маленькая, но очень важная деталь осенне-зимнего гардероба. Она может подчеркнуть ваши черты лица или полностью испортить образ. Чтобы избежать модных провалов, важно смотреть не только на цвет или трендовый фасон, но и на посадку, объем, подворот и даже то, как шапка сочетается с вашим пальто или пуховиком.

По этому поводу высказалась стилист Елена Шевченко в Instagram.

Реклама

Читайте также:

По каким критериям выбирать шапку

Объем

Шапка должна гармонировать с верхней одеждой и формой лица. Например, если носите пуховик или пальто oversize, тесная шапка, которая плотно обтягивает голову, будет выглядеть неудачно. Между тканью и висками должно оставаться немного воздуха — это и комфортно, и стильно. Легкий объем сверху помогает уравновесить тяжелую нижнюю часть лица, например подбородок или челюсть.

Виды шапок. Фото из Instagram

Подворот

Подворот формирует горизонтальную линию, которая влияет на восприятие пропорций лица:

Широкий (5-7 см) — укорачивает лицо, подходит овальным или вытянутым формам.

Узкий (2-3 см) — немного вытягивает лицо, смягчает контуры, идеален для круглых или квадратных форм.

Без подворота — добавляет вертикали и делает образ более легким.

Если совместить подворот с легким объемом сверху, это хорошо уравновешивает массивный подбородок или челюсть.

Подвороты в шапках. Фото из Instagram

Посадка

Шапка должна сидеть так, чтобы закрывать уши и не сползать на глаза. Челку лучше открывать полностью, а не частично, чтобы избежать хаоса на лбу. Оптимально оставлять открытыми примерно 2/3 лба.

Вязка и толщина пряжи

Тонкая, гладкая вязка подходит тем, у кого небольшая голова и изящные черты лица.

Грубая и объемная пряжа добавляет массы, идеальна для узких или вытянутых лиц.

Чем толще пряжа, тем больше объема создает верхняя часть головы. Учитывайте это, чтобы не исказить пропорции.

Поэтому в следующий раз, когда будете выбирать шапку, смотрите на посадку, объем и взаимодействие с чертами лица, а не только на цвет или фасон. Именно так ваш образ будет стильным, гармоничным и уместным.

Ранее мы писали о том, что культовые шляпы, которые носили давно, снова вернулись в тренды.

Также мы сообщали, каким образом можно освежить свой осенний гардероб.