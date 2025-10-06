Джинсы, которые испортят ваш образ осенью — не носите их

Джинсы. Фото: freepik.com

В холодный сезон особенно хочется уюта — теплого свитера, мягкого пальто и удобных джинсов. Именно они становятся главной вещью в гардеробе: подходят и для прогулки, и для офиса, и для выходных в городе. Но даже с такими базовыми вещами нужно быть внимательными — некоторые модели уже давно потеряли актуальность и могут легко испортить даже самый стильный образ.

Новини.LIVE расскажет, какие джинсы лучше убрать из гардероба.

Антитрендовые джинсы этого сезона

Скинни

Когда-то они были настоящей модной иконой, но теперь пережиток прошлого. Слишком облегающий фасон не только подчеркивает все, что хочется скрыть, но и неуместно смотрится рядом с объемным верхом — пуховиками, пальто оверсайз или массивной обувью.

Скинни. Фото из Instagram

Осень 2025 отдает предпочтение комфорту и свободе — прямому, широкому или "baggy" крою. Такие джинсы выглядят современно и легко, а главное сочетаются с любым верхом.

Джинсы с декором в прошлом

Блестки, стразы, вышивка, потертости, написанные фразы — все это осталось в далеких 2010-х. Теперь такие модели выглядят дешево.

Джинсы с декором. Фото из Instagram

Современная мода движется к простоте: чистый деним без лишних деталей выглядит дороже, элегантнее и позволяет создавать множество образов — от спортивных до классических.

Заниженная талия

Стиль 2000-х вернулся, но не во всем. Джинсы с низкой посадкой сложно носить с теплыми свитерами, пальто или ботфортами. К тому же они часто портят внешний вид фигуры, укорачивая ноги.

Джинсы с низкой посадкой. Фото из Instagram

Вместо них стоит выбирать модели со средней или высокой талией — они лучше подчеркивают линию тела и добавляют стройности.

