Не носите это осенью — джинсы, что выдают отсутствие вкуса

Не носите это осенью — джинсы, что выдают отсутствие вкуса

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:02
Джинсы, которые испортят ваш образ осенью — не носите их
Джинсы. Фото: freepik.com

В холодный сезон особенно хочется уюта — теплого свитера, мягкого пальто и удобных джинсов. Именно они становятся главной вещью в гардеробе: подходят и для прогулки, и для офиса, и для выходных в городе. Но даже с такими базовыми вещами нужно быть внимательными — некоторые модели уже давно потеряли актуальность и могут легко испортить даже самый стильный образ.

Новини.LIVE расскажет, какие джинсы лучше убрать из гардероба.

Читайте также:

Антитрендовые джинсы этого сезона

Скинни

Когда-то они были настоящей модной иконой, но теперь пережиток прошлого. Слишком облегающий фасон не только подчеркивает все, что хочется скрыть, но и неуместно смотрится рядом с объемным верхом — пуховиками, пальто оверсайз или массивной обувью.

Джинси скінні вважаються пережитком минулого
Скинни. Фото из Instagram

Осень 2025 отдает предпочтение комфорту и свободе — прямому, широкому или "baggy" крою. Такие джинсы выглядят современно и легко, а главное сочетаются с любым верхом.

Джинсы с декором в прошлом

Блестки, стразы, вышивка, потертости, написанные фразы — все это осталось в далеких 2010-х. Теперь такие модели выглядят дешево.

Джинси з декором вже не в моді
Джинсы с декором. Фото из Instagram

Современная мода движется к простоте: чистый деним без лишних деталей выглядит дороже, элегантнее и позволяет создавать множество образов — от спортивных до классических.

Заниженная талия

Стиль 2000-х вернулся, но не во всем. Джинсы с низкой посадкой сложно носить с теплыми свитерами, пальто или ботфортами. К тому же они часто портят внешний вид фигуры, укорачивая ноги.

Джинси з низькою посадкою важко по-модному стилізувати
Джинсы с низкой посадкой. Фото из Instagram

Вместо них стоит выбирать модели со средней или высокой талией — они лучше подчеркивают линию тела и добавляют стройности.

Ранее мы писали о том, какие джинсы теряют свою актуальность этой осенью.

Также мы сообщали, что модницам полюбились японские джинсы — новинка этого года.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
