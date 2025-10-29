Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Не "сапоги" й не "перчатки" — як українською правильно

Не "сапоги" й не "перчатки" — як українською правильно

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 13:39
Оновлено: 12:23
Мовна порада — як українською називати зимовий одяг
Дівчина в зимових речах. Фото: freepik

Цієї зими погода не дає нам розслабитися — то мороз, то дощ, то раптове потепління. Щодня доводиться продумувати, що вдягти, щоб не замерзнути і не змокнути. Але варто подбати не лише про тепло тіла, а й про чистоту мови.

Освіта24 зібрали для вас слова, які допоможуть називати зимовий одяг правильно — без русизмів і суржику.

Реклама
Читайте також:

Почнемо з простої істини: "Ми носимо зимовий одяг, а не зимній".

Основні слова, які часто плутають

  • "Варежки" — це "рукавиці", якщо мають лише два відділення: для великого пальця і для решти.
  • "Перчатки" — "рукавички", тобто ті, де є окреме місце для кожного пальця. Цікаво, що боксерські можуть бути і рукавиці, і рукавички — усе залежить від розміру.
  • "Носки" — "шкарпетки". Просте й гарне українське слово, яке ми часто замінюємо без потреби.
  • "Сапоги" — "чоботи". У словнику навіть можна знайти "ботинки", але це розмовна форма, яку краще уникати.
  • "Світер" — "светр". А ще кажуть сведр — це діалектне, народне слово, яке збереглося в окремих регіонах.
  • "Ушанка" — "вушанка або шапка-вушанка". Обидва варіанти є правильними, але мовознавці радять віддавати перевагу "вушанці". До речі, цим словом ще називають породу курей.
  • "Мех" — "хутро". Українське слово звучить м’яко й природно.
  • "Дубльонка" — "дублянка або кожух". "Дублянка" — більш сучасне, а "кожух" — традиційне українське.
  • "Кожанка" — "шкіряна куртка". У діалектах можна почути "кожанка", але літературна норма — "шкірянка" або "шкіряна куртка".
  • "Юбка" — "спідниця". І тут усе просто: слово "спідниця" наше, рідне й милозвучне.
  • "Ботінки" — "черевики". Так буде правильно й по-українськи.
Українською називати зимові речі потрібно правильно
Зимові аксесуари. Фото: freepik

Говорити красиво — не складно. Достатньо звикнути до власної мови, чути її і поважати. Тож наступного разу, коли вдягатимете улюблений светр, шкарпетки й теплі чоботи, згадайте, що українською це звучить ще приємніше.

Раніше ми писали про те, як українською назвати "рубашку".

Також ми повідомляли, чи можна вживати слово "брюки" в українській мові.

мода українська мова речі цікаві факти стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації