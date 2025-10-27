Відео
Україна
Українська без русизмів — як назвати "рубашку" правильно

Українська без русизмів — як назвати "рубашку" правильно

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 13:41
Оновлено: 13:44
Не вживайте слово “рубашка” — правильний український відповідник
Дівчина в сорочці. Фото: freepik.com

Українська мова — жива, гнучка й неймовірно мелодійна. Але навіть у ній часом оселяються чужі слова, які ми починаємо вживати бездумно. Так сталося зі словом "рубашка".

Новини.LIVE розповість, як правильно буде говорити українською це слово.

Читайте також:

Слово, яке помилково часто вживається українцями

Слово "рубашка" часто можна почути у крамницях, офісах чи просто в побутових розмовах:
"Купи мені білу рубашку на свято",
— "Погладь рубашку, бо пом’ята".

Наче звично, правда? Але це слово — чужинець у нашій мові. Прийшло з російської, і хоч ми звикли до нього, все ж варто повертати рідне — "сорочка".

Звучить воно не лише гарніше, а й глибше. У слові "сорочка" є тепло, лагідність, навіть певна ніжність. Можливо, тому, що в українській традиції сорочка завжди мала особливе значення.

Як українською правильно називати "рубашку"
Стильна сорочка. Фото: freepik.com

Колись кожна дівчина власноруч вишивала свою першу сорочку — нитка за ниткою, закладаючи туди мрії, надії, любов. Так народжувалася вишиванка — не просто одяг, а справжній оберіг.

Але й у повсякденному вжитку слово "сорочка" живе у багатьох значеннях:

  1. Одяг — "Він одягнув білу сорочку та пішов на побачення".
  2. Натільна білизна — "Сонце сушить випрані сорочки на мотузках".
  3. Навіть символ щастя — у приказці "У сорочці народився", тобто має фарт у житті.

Мова, як і стиль одягу, відображає наш смак і повагу до себе. Тож, замінюючи "рубашку" на "сорочку", ми ніби вдягаємо на себе щось справжнє, українське, що пасує нам по-особливому.

Наступного разу, коли хтось скаже: "Гарна у тебе рубашка!", просто усміхніться. Дайте потім таку відповідь: "Дякую, це моя улюблена сорочка".

Бо мова — це теж наш одяг. І в ній, як і в гарному вбранні, має бути чистота, смак і власна ідентичність.

Раніше ми писали про те, в якій ситуації варто вживати слово "брюки" в українській мові.

Також ми повідомляли, що в українській мові не існує слова "примерочна".

мода українська мова речі цікаві факти стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
