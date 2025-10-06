Дни, когда не стоит мыть голову — о чем свидетельствуют приметы

Девушке моют волосы в салоне. Фото: freepik.com

Мыть голову — кажется, обычное дело. Но наши бабушки знали маленькую тайну: не все дни недели одинаково подходят для этого. Есть дни, когда вода может "смыть" удачу, энергию или даже любовь. И хотя сейчас мы относимся к этому с улыбкой, некоторые старые приметы действительно могут стать поводом обратить внимание на свое настроение и рутину.

Новини.LIVE расскажет детальнее о том, что подразумевает.

В какие дни недели лучше не мыть волосы

Понедельник

Начало недели не для водных процедур. Мытье головы в понедельник, говорят, "смывает" вашу свежую энергию и желание что-то делать. Вместо продуктивного старта неделя начинается с хаоса: вы забываете важные дела, настроения не хватает, а утренний кофе не спасает.

Поэтому если хотите начать неделю в ресурсе, лучше оставьте мытье на вторник и утром сделайте легкую зарядку или выпейте стакан теплой воды с лимоном — энергии хватит на весь день.

Девушка моет волосы. Фото: freepik.com

Пятница

Пятница — день отдыха, и кажется, что это идеальное время для красоты. Но народная мудрость говорит: не мойте голову. Вода в этот день может "смыть" гармонию в отношениях. Легко поссориться, что-то потерять или почувствовать недопонимание с близкими.

Вместо шампуня сделайте себе маленький ритуал: ароматная ванна, любимая музыка или теплый чай. Вечер пройдет спокойнее, а отношения останутся гармоничными.

Воскресенье

Воскресенье — день отдыха, восстановления и внутреннего спокойствия. Мытье головы в этот день, говорят, "смывает" удачу. Финансовые дела идут наперекосяк, настроение падает, а новая неделя начинается с проблем.

Лучше посвятите день заботе о себе: маска для волос, теплый плед, книга или фильм, ароматные свечи. А голову можно помыть вечером понедельника — тогда энергия вернется и настроение будет на высоте.

Девушка наносит уход на волосы. Фото: freepik.com

Вообще понедельник, пятница и воскресенье — дни, когда лучше отложить шампунь. Возможно, это мелочь, но она поможет сохранить энергию, настроение и даже удачу. Маленькие привычки создают большие изменения.

