Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Не только понедельник — в какие дни недели лучше не мыть голову

Не только понедельник — в какие дни недели лучше не мыть голову

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 08:36
Дни, когда не стоит мыть голову — о чем свидетельствуют приметы
Девушке моют волосы в салоне. Фото: freepik.com

Мыть голову — кажется, обычное дело. Но наши бабушки знали маленькую тайну: не все дни недели одинаково подходят для этого. Есть дни, когда вода может "смыть" удачу, энергию или даже любовь. И хотя сейчас мы относимся к этому с улыбкой, некоторые старые приметы действительно могут стать поводом обратить внимание на свое настроение и рутину.

Новини.LIVE расскажет детальнее о том, что подразумевает.

Реклама
Читайте также:

В какие дни недели лучше не мыть волосы

Понедельник

Начало недели не для водных процедур. Мытье головы в понедельник, говорят, "смывает" вашу свежую энергию и желание что-то делать. Вместо продуктивного старта неделя начинается с хаоса: вы забываете важные дела, настроения не хватает, а утренний кофе не спасает.

Поэтому если хотите начать неделю в ресурсе, лучше оставьте мытье на вторник и утром сделайте легкую зарядку или выпейте стакан теплой воды с лимоном — энергии хватит на весь день.

В певні дні краще відмовитися від миття волосся
Девушка моет волосы. Фото: freepik.com

Пятница

Пятница — день отдыха, и кажется, что это идеальное время для красоты. Но народная мудрость говорит: не мойте голову. Вода в этот день может "смыть" гармонию в отношениях. Легко поссориться, что-то потерять или почувствовать недопонимание с близкими.

Вместо шампуня сделайте себе маленький ритуал: ароматная ванна, любимая музыка или теплый чай. Вечер пройдет спокойнее, а отношения останутся гармоничными.

Воскресенье

Воскресенье — день отдыха, восстановления и внутреннего спокойствия. Мытье головы в этот день, говорят, "смывает" удачу. Финансовые дела идут наперекосяк, настроение падает, а новая неделя начинается с проблем.

Лучше посвятите день заботе о себе: маска для волос, теплый плед, книга или фильм, ароматные свечи. А голову можно помыть вечером понедельника — тогда энергия вернется и настроение будет на высоте.

За прикметами деякі дні тижня несприятливі для миття волосся
Девушка наносит уход на волосы. Фото: freepik.com

Вообще понедельник, пятница и воскресенье — дни, когда лучше отложить шампунь. Возможно, это мелочь, но она поможет сохранить энергию, настроение и даже удачу. Маленькие привычки создают большие изменения.

Ранее мы писали о том, какие цвета волос имеют сейчас большой спрос.

Также мы сообщали о коротких стрижках, что в моде будут осенью и зимой.

приметы мода волосы интересные факты стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации