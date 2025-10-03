Осінні аромати з особливим шармом — вишукані парфуми для жінок

Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: freepik.com

Осінь — час серйозних ароматів. Літні свіжачки залишаємо на поличці, а до рук тягнуться теплі, глибокі парфуми, які створюють затишок навіть у найпрохолодніший день.

В Ukr.media виділили п’ять ароматів, від яких стає тепло всередині і які хочеться носити саме восени.

Парфуми, що в тренді цієї осені

Moncler Pour Femme

Щільний і кремово-пудровий, із ніжною мигдальною гіркуватістю. Він трохи самовпевнений, трохи грайливий, але завжди елегантний. Теплі ванільні та деревні акорди обволікають шкіру, а маленький флакон легко закохує з першого пшика.

Ex Nihilo Santal Calling

М’який сандал із вершковим відтінком, неначе молочний пломбір із легким солонуватим шлейфом. На шкірі перетворюється на розкішний крем, від якого складно відірватися. Чистий, ніжний і неймовірно елегантний — той аромат, який хочеться відчувати постійно.

Tom Ford Santal Blush

Тут добре відчувається сандал: теплий, кремово-пудровий, з легкою пряністю. На холоді стає ще більш густим і об’ємним, але не нав’язливим. Один-два пшики — ідеально; більше — вже відчутно, але в хорошому сенсі.

Loewe 001 Woman

Обволікаючий сандал із молочно-вершковим звучанням і натяком на кокос. Пряний рожевий перець додає характеру, а база з деревних нот робить аромат трохи грубуватим і водночас затишним. Теплий, але зі своєю неповторною харизмою.

Byredo Gypsy Water

Легкий і прозорий, деревно-ванільний аромат із повітряною свіжістю та відтінком ладану. Сандал і ваніль м’які, не десертні. Ідеальний на кожен день — доречний і з футболкою, і з кашеміровим светром. Він як легкий деревний плед, що обгортає і дарує спокій.

