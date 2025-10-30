Селена Гомес запустила тренд — этот маникюр у всех на устах

Небесная красота — как повторить трендовый маникюр Селены Гомес
Известная американская актриса и певица Селена Гомес снова задала настроение сезона. Ее новый маникюр, который фанаты уже окрестили "маникюром ангела", стал вдохновением для тех, кто ценит чистоту, свет и утонченность в деталях.
Об этом пишет Vogue.
Трендовый маникюр Селены Гомес
Во время свадьбы с Бенни Бланко певица выглядела безупречно. Все — от платья Ralph Lauren до макияжа Rare Beauty — было продумано до мелочей. И даже маникюр не случайный. За него отвечал Том Бачик, nail-мастер, который создает образы для Хейли Бибер, Дженнифер Лопес и, конечно, самой Селены.
Она отказалась от камней, объемного дизайна или ярких цветов. Вместо этого выбрала перламутрово-белый лак — как легкая дымка на ногтях. Под прямым светом он дает едва заметное сияние, словно отблеск ангельских крыльев. Это не просто маникюр, а настроение, спокойствие и красота без показного блеска.
Как повторить этот эффект дома
Том Бачик поделился в своем Instagram пошаговой инструкцией:
- Используйте полудлинные накладные ногти с мягким квадратом.
- Покройте их тонким слоем прозрачного белого лака.
- Добавьте немного перламутровой пудры — она создаст зеркальный оттенок.
- Закрепите все прозрачным топом с блеском.
Главное — не спешить. Каждый слой должен высохнуть, чтобы сохранить ту самую "воздушную" легкость, которую мы видим у Селены.
Такой маникюр подойдет в любое время. Если хочется выглядеть опрятно, но без излишеств, то это именно он. Его легко адаптировать под свой стиль: попробуйте пастельный лиловый, персиковый или нежно-розовый. Эффект остается тот же — мягкий свет на кончиках пальцев.
"Маникюр ангела" — это не просто тренд. Это способ показать, что настоящая красота в простоте, когда даже самая мелкая деталь излучает спокойствие и уверенность.
