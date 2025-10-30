Видео
Небесная красота — как повторить трендовый маникюр Селены Гомес

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 21:07
обновлено: 14:17
Селена Гомес запустила тренд — этот маникюр у всех на устах
Селена Гомес. Фото: Instagram/selenagomez.

Известная американская актриса и певица Селена Гомес снова задала настроение сезона. Ее новый маникюр, который фанаты уже окрестили "маникюром ангела", стал вдохновением для тех, кто ценит чистоту, свет и утонченность в деталях.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Трендовый маникюр Селены Гомес

Во время свадьбы с Бенни Бланко певица выглядела безупречно. Все — от платья Ralph Lauren до макияжа Rare Beauty — было продумано до мелочей. И даже маникюр не случайный. За него отвечал Том Бачик, nail-мастер, который создает образы для Хейли Бибер, Дженнифер Лопес и, конечно, самой Селены.

Она отказалась от камней, объемного дизайна или ярких цветов. Вместо этого выбрала перламутрово-белый лак — как легкая дымка на ногтях. Под прямым светом он дает едва заметное сияние, словно отблеск ангельских крыльев. Это не просто маникюр, а настроение, спокойствие и красота без показного блеска.

Ніжний і витончений манікюр для Селени Гомес
Свадебный маникюр Гомес. Фото: Instagram/selenagomez.

Как повторить этот эффект дома

Том Бачик поделился в своем Instagram пошаговой инструкцией:

  1. Используйте полудлинные накладные ногти с мягким квадратом.
  2. Покройте их тонким слоем прозрачного белого лака.
  3. Добавьте немного перламутровой пудры — она создаст зеркальный оттенок.
  4. Закрепите все прозрачным топом с блеском.

Главное — не спешить. Каждый слой должен высохнуть, чтобы сохранить ту самую "воздушную" легкость, которую мы видим у Селены.

Такой маникюр подойдет в любое время. Если хочется выглядеть опрятно, но без излишеств, то это именно он. Его легко адаптировать под свой стиль: попробуйте пастельный лиловый, персиковый или нежно-розовый. Эффект остается тот же — мягкий свет на кончиках пальцев.

"Маникюр ангела" — это не просто тренд. Это способ показать, что настоящая красота в простоте, когда даже самая мелкая деталь излучает спокойствие и уверенность.

Ранее мы писали о том, из-за каких привычек ногти больше всего портятся.

Также мы сообщали, какой цвет ногтей уверенно покорил эту холодную осень.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
