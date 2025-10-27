Видео
Україна
Видео

Ностальгия по 2000-м — сапоги Кейт Мосс снова актуальны

Ностальгия по 2000-м — сапоги Кейт Мосс снова актуальны

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 18:56
обновлено: 13:42
Пиратские сапоги возвращают дух 2000-х — как носить их сейчас
Трендовые сапоги. Фото: freepik.com

Мода любит возвращаться. И в этот раз она достала из архивов одну из самых ярких пар обуви 2000-х — "пиратские" сапоги, которые когда-то сделали культовыми Vivienne Westwood и Кейт Мосс. Тогда, два десятилетия назад, их носили с короткими платьями, объемными пальто и беззаботной легкостью, которая и создавала тот самый эффект "я проснулась такой".

Об этом пишет британский Vogue.

Читайте также:

Когда впервые все заговорили об этих сапогах

Первые "пиратские" сапоги появились еще в 1981-м в коллекции Vivienne Westwood под названием Pirate. Это была попытка убежать от панка и найти новый язык — более свободный, артистичный, с ноткой вызова. Мягкая кожа, складки, несколько ремешков вместо молний — каждая деталь будто намекала: неидеальность тоже может быть красивой.

Чоботи, які вперше з'явились ще в 80-х
Трендовые сапоги. Фото из Instagram

А потом пришла Кейт Мосс и сделала их легендой. Фото, где она стоит возле старого Ford в Лос-Анджелесе, в мини-платье и этих сапогах, стало символом целой эпохи. В них было что-то абсолютно настоящее — не глянцевое, не постановочное.

Чоботи з 80-х, що набирають популярності
Кейт Мосс в сапогах. Фото из Instagram

Сегодня история повторяется. Новое поколение модниц — Белла Хадид, сестры Хайм, инфлюенсеры из TikTok — достают старые пары из винтажных бутиков и снова вводят их в моду. На подиумах 2025 года "пиратские" сапоги появились у Balmain, Zimmermann, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana. Одни дизайнеры добавляют им театральности, другие наоборот — делают лаконичными, но с той же мятежной душой.

Как носить их сейчас

Наденьте их с узкими джинсами или летящим платьем, с короткой юбкой или оверсайз-пиджаком. Здесь работает контраст — массивная обувь и легкие ткани, сдержанный верх и немного хаоса внизу.

На зиму стоит искать модели из более толстой кожи или с подкладкой из овчины — они выглядят фактурно и действительно теплые. Но главное — не копируйте ни Кейт Мосс, ни подиумные луки. Создавайте сообтвенный стиль.

Ранее мы писали о том, какую обувь выбирают в этом сезоне настоящие модницы.

Также мы сообщали, какие короткие сапоги подходят ко всему.

мода тренды обувь образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
