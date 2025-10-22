Взуття, яке додає статусу — новий тренд сезону

Замшеве взуття. Фото: freepik.com

Осінь 2025 року офіційно отримала свій найрозкішніший тренд — замшеве взуття. М’який, благородний матеріал, який асоціюється з елегантністю, тепер став головним героєм гардеробу. Його можна побачити всюди — від лаконічних спідниць і жакетів до містких шоперів і спортивних кросівок.

Про це пише портал Who What Wear.

Спершу замша підкорила класичні балетки та лофери, потім високі чоботи до колін, які миттєво стали must-have сезону. Але на цьому все не закінчилося — тепер цей матеріал з’являється буквально на всьому: сумках, куртках, навіть спідницях.

Замшеві чоботи. Фото з Instagram

Instagram уже вибухнув стильними прикладами. Замшеве взуття чудово вписується як у мінімалістичні, так і в більш розслаблені образи — з ноткою тепла, затишку й шику.

Замшеві кросівки. Фото з Instagram

З чим носити трендове замшеве взуття

В’язаний светр із візерунком, чорні укорочені штани та коричневі замшеві лофери. Ідеальний casual для прохолодного дня.

Довгий коричневий замшевий жакет, чорна водолазка, широкі штани та замшеві кросівки. Тепло, комфортно й елегантно.

Джинсова спідниця, блакитний светр, замшеві кросівки та білі шкарпетки. Молодіжно й безтурботно.

Замшева спідниця міді, біла шовкова блуза, стьобана сумка та високі замшеві чоботи. Витончений жіночий образ із французьким шармом.

Потерті чорні джинси, довге пальто, срібна брошка та замшеві балетки. Мінімалізм і класика в одному.

Біла сорочка, мініспідниця та високі замшеві чоботи. Легка гра на контрасті: стримано, але спокусливо.

Темне пальто з поясом, плісировані штани та бежеві замшеві лофери. Ідеально для офісу чи зустрічі з подругами.

Oversize-блейзер, подовжені шорти, сумка-болінг, картата сорочка та замшеві кросівки. Для тих, хто любить міксувати стилі.

Коричневі легінси, куртка з високим коміром та замшеві кросівки.

Одним словом, замша восени робить будь-який образ благородним і завершеним, навіть якщо це просто джинси й светр.

