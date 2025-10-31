Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Новая классика — какая анти-бохо сумка покоряет мир моды

Новая классика — какая анти-бохо сумка покоряет мир моды

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 18:06
обновлено: 14:30
Сумка, заменившая бохо — новый хит среди знаменитостей
Сумка. Фото: freepik

В моде всегда существует маятник — то все мини, то вдруг снова макси. Когда-то мир захватила лихорадка на крошечные сумочки, в которые едва влезал телефон. Jacquemus тогда сделал из своего Le Chiquito настоящий символ времени. Но жизнь доказала, что удобно — это когда все нужное с тобой. И теперь большие сумки возвращают себе власть.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Какая сумка сейчас в моде

Среди них — Gucci Giglio Tote, модель, которая не просто про вместительность, а про настроение. Она похожа на ту самую волшебную сумку Мэри Поппинс — туда можно положить все: ноутбук, книгу, косметику, запас энергии на день и даже пару балеток на случай, если каблуки сдадутся. Giglio — это про свободу движения, уверенность и дерзкий отказ ограничивать себя.

Елегантна сумка, що вмістить все необхідне
Gucci Giglio Tote. Фото из Instagram

Дизайнеры Gucci попали в нерв современной моды. Крупная форма, мягкая кожа, выразительный логотип — все работает на одно: настоящий комфорт без компромиссов.

Дизайнери Gucci представили сумки на роки
Дизайнеры Gucci удивили сумкой. Фото из Instagram

Неудивительно, что Сьюки Уотерхаус, Дакота Джонсон и Эмили Ратаковски носят ее так, будто это продолжение их образа жизни. Для кого-то она — дорожная сумка, для кого-то — городской шопер или даже пляжный аксессуар. 

Giglio напоминает старые фото, где Джейн Биркин шла с полуоткрытой Birkin, а Кейт Мосс носила на пляж Hermès Kelly, наполненную песком. В этих деталях чувствуется настоящая мода: когда вещь живет вместе с тобой.

Сегодня Gucci Giglio Large Tote — это не просто аксессуар, а маленькая декларация независимости. Она создана для тех, кто не играет по чужим правилам, ценит стиль, но не забывает о жизни вне глянца.

Ранее мы писали о том, какую яркую сумку на 2026 год стоит рассмотреть для покупки уже сейчас.

Также мы сообщали, какие модели сумок задают тренды этого сезона.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации