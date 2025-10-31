Сумка, заменившая бохо — новый хит среди знаменитостей

Сумка. Фото: freepik

В моде всегда существует маятник — то все мини, то вдруг снова макси. Когда-то мир захватила лихорадка на крошечные сумочки, в которые едва влезал телефон. Jacquemus тогда сделал из своего Le Chiquito настоящий символ времени. Но жизнь доказала, что удобно — это когда все нужное с тобой. И теперь большие сумки возвращают себе власть.

Об этом пишет Vogue.

Какая сумка сейчас в моде

Среди них — Gucci Giglio Tote, модель, которая не просто про вместительность, а про настроение. Она похожа на ту самую волшебную сумку Мэри Поппинс — туда можно положить все: ноутбук, книгу, косметику, запас энергии на день и даже пару балеток на случай, если каблуки сдадутся. Giglio — это про свободу движения, уверенность и дерзкий отказ ограничивать себя.

Gucci Giglio Tote. Фото из Instagram

Дизайнеры Gucci попали в нерв современной моды. Крупная форма, мягкая кожа, выразительный логотип — все работает на одно: настоящий комфорт без компромиссов.

Дизайнеры Gucci удивили сумкой. Фото из Instagram

Неудивительно, что Сьюки Уотерхаус, Дакота Джонсон и Эмили Ратаковски носят ее так, будто это продолжение их образа жизни. Для кого-то она — дорожная сумка, для кого-то — городской шопер или даже пляжный аксессуар.

Giglio напоминает старые фото, где Джейн Биркин шла с полуоткрытой Birkin, а Кейт Мосс носила на пляж Hermès Kelly, наполненную песком. В этих деталях чувствуется настоящая мода: когда вещь живет вместе с тобой.

Сегодня Gucci Giglio Large Tote — это не просто аксессуар, а маленькая декларация независимости. Она создана для тех, кто не играет по чужим правилам, ценит стиль, но не забывает о жизни вне глянца.

