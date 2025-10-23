Відео
Нове прочитання розкоші — атласні кросівки в моді

Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:49
Оновлено: 19:15
Кросівки, що нагадують шовк — тренд, який варто спробувати
Кросівки Dries Van Noten. Фото: Vogue

Кросівки, які колись асоціювалися тільки зі спортом, сьогодні остаточно вийшли за межі тренажерних залів і стадіонів. Вони стали частиною повсякденного й навіть святкового стилю. Після останніх Тижнів моди це вже не просто тенденція, а нова філософія комфорту у світі взуття.

Про це пише Vogue.

У сезоні весна-літо 2026 головну увагу отримали не кольори, а матеріали. Замість металізованих відтінків і громіздких футбольних силуетів — легкість і блиск тканини. Атласні кросівки тепер схожі на витвори мистецтва: гладкі, м'які, із нижнім переливом, що ловить світло кожного руху. Це взуття має особливий вигляд, але залишається таким самим зручним, як і класичні спортивні пари.

Зручні та стильні кросівки сезону

Бренд Prada показав гарні перламутрові моделі з атласу. Onitsuka Tiger додали до рожевого атласу контрастні шнурки — деталь, яка одразу робить образ більш живим. Обидві моделі підійдуть для цього сезону.

Атласні кросівки - вишукане взуття на цей сезон
Prada. Фото: Vogue

Дріс Ван Нотен зробив ставку на глибину фактури: вишивка в темно-синіх і оливкових відтінках має ефектний вигляд, а Антоніо Маррас пішли далі і прикрасили свої пари мереживом, бісером і невеликими аплікаціями. Кожна деталь тут — маленька історія, що додає кросівкам відчуття унікальності. Це вже не просто взуття, а демонстрація стилю людини.

Вишукані кросівки, що впишуться у найвибагливіший стиль
Антоніо Маррас. Фото: Vogue

Попри легкий і тендітний вигляд, атласні кросівки легко вписуються в повсякденний ритм. Вони є із джинсами прямого крою, з трикотажними сукнями, з брючними костюмами в мінімалістичному стилі. Вони додають формі м'якість і легкий лиск — той, що не вимагає додаткової прикраси.

Серед відтінків в тренді масляно-жовтий, м'ятно-зелений, небесно-блакитний, колір персика чи шампанського — кожен має свій настрій. До таких кросівок хочеться торкнутися, як до дорогої тканини. Деякі моделі мають замкові вставки чи контрастні шнурки — дрібниці, які створюють глибину образу.

В тренді серед взуття оригінальні кольори
Lacoste. Фото: Vogue

І хоча здається, що атласні кросівки створені більше для весни, їх легко адаптувати й зараз: просто додайте теплі шкарпетки в тон, пальто оверсайз і структурну сумку.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
