Видео

Новое прочтение роскоши — атласные кроссовки в моде

Дата публикации 23 октября 2025 19:49
обновлено: 19:15
Кроссовки, напоминающие шелк — тренд, который стоит попробовать
Кроссовки Dries Van Noten. Фото: Vogue

Кроссовки, которые когда-то ассоциировались только со спортом, сегодня окончательно вышли за пределы тренажерных залов и стадионов. Они стали частью повседневного и даже праздничного стиля. После последних Недель моды это уже не просто тенденция, а новая философия комфорта в мире обуви.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

В сезоне весна-лето 2026 главное внимание получили не цвета, а материалы. Вместо металлизированных оттенков и громоздких футбольных силуэтов — легкость и блеск ткани. Атласные кроссовки теперь похожи на произведения искусства: гладкие, мягкие, с нижним переливом, ловящим свет при каждом движении. У этой обуви особый вид, но она остается такой же удобной, как и классические спортивные пары.

Удобные и стильные кроссовки сезона

Бренд Prada показал красивые перламутровые модели из атласа. Onitsuka Tiger добавили к розовому атласу контрастные шнурки — деталь, которая сразу делает образ более живым. Обе модели подойдут для этого сезона.

Атласні кросівки - вишукане взуття на цей сезон
Prada. Фото: Vogue

Дрис Ван Нотен сделал ставку на глубину фактуры: вышивка в темно-синих и оливковых оттенках очень эффектно выглядит, а Антонио Маррас пошли дальше и украсили свои пары кружевом, бисером и небольшими аппликациями. Каждая деталь здесь — маленькая история, что добавляет кроссовкам ощущение уникальности. Это уже не просто обувь, а демонстрация стиля человека.

Вишукані кросівки, що впишуться у найвибагливіший стиль
Антонио Маррас. Фото: Vogue

Несмотря на легкий и нежный вид, атласные кроссовки легко вписываются в повседневный ритм. Они сочетаются с джинсами прямого кроя, с трикотажными платьями, с брючными костюмами в минималистичном стиле. Они придают форме мягкость и легкий лоск — тот, что не требует дополнительного украшения.

Среди оттенков в тренде масляно-желтый, мятно-зеленый, небесно-голубой, цвет персика или шампанского — каждый имеет свое настроение. К таким кроссовкам хочется прикоснуться, как к дорогой ткани. Некоторые модели имеют замковые вставки или контрастные шнурки — мелочи, которые создают глубину образа.

В тренді серед взуття оригінальні кольори
Lacoste. Фото: Vogue

И хотя кажется, что атласные кроссовки созданы больше для весны, их легко адаптировать и сейчас: просто добавьте теплые носки в тон, пальто оверсайз и структурную сумку.

Ранее мы писали о том, какую обувь выбирают модницы этой осенью, чтобы быть оригинальными и самое главное стильными.

Также мы сообщали, какие кроссовки можно носить даже зимой.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
