Обувь из 2000-х вернулась — универсальный тренд сезона

Сколько бы новых трендов не рождала индустрия моды, она всегда имеет одну привычку — возвращаться к прошлому. То, что когда-то казалось далеким и забытым, снова становится предметом желания. В этом сезоне на подиумы вернулась обувь с перевернутыми танкетками — любимая обувь звезд нулевых, которая тогда считалась вершиной модной смелости.

На первый взгляд, форма кажется несколько странной — каблуки изогнуты, будто кто-то намеренно изменил гравитацию. Но когда вглядываешься внимательнее, видишь в этом логику: такие модели не только эффектны, но и комфортны. Они стабильнее шпилек и легко выдерживают темп большого города. Именно поэтому в этом сезоне дизайнеры активно играют с силуэтами, превращая некогда эпатажную идею в новое проявление элегантности.

Какая обувь в стиле 2000-х снова в тренде

Nina Ricci решил пойти по пути архитектурности. В его коллекции — туфли с треугольным каблуком, зеркальными вставками и тонкими ремешками, переплетающимися вокруг щиколотки. Такие детали создают образ с характером — с ноткой искусства и легкой дерзости. К ним дизайнер предлагает кожаный тренч и яркие очки.

Nina Ricci. Фото: Elle

Bally, напротив, сделал ставку на классику. Его туфли в стиле Мэри-Джейн получили изогнутые каблуки, напоминающие волну. Мягкие линии, зауженный мыс и широкий ремешок превращают эту пару в идеальный вариант для тех, кто любит офисную сдержанность, но не хочет отказываться от индивидуальности.

Bally. Фото: Elle

А вот Duran Lantink пошел в совершенно другую сторону — на грань эксперимента. Его мюли со змеиным принтом создают незабываемое впечатление. Такой дизайн напоминает произведение искусства, а не просто аксессуар. В сочетании с асимметричной юбкой-карго и объемным бомбером — это история о силе, свободе и уверенности.

Duran Lantink. Фото: Elle

Не остался в стороне и Balmain. Бренд представил высокие сапоги из мягкой кожи, которые будто спадают вниз, образуя естественные складки. Без лишних деталей, без демонстративности — только форма, говорящая сама за себя. Они легко адаптируются к любому образу: от платьев до деловых юбок.

Balmain. Фото: Elle

Новый тренд на перевернутую танкетку — это напоминание, что мода всегда умеет удивлять. Она возвращает знакомое, но делает его другим. И, возможно, именно поэтому мы никогда не устаем за ней следить.

