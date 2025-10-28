Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Новое увлечение модниц — обувь из нулевых в 2025 году

Новое увлечение модниц — обувь из нулевых в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 13:50
обновлено: 11:41
Обувь из 2000-х вернулась — универсальный тренд сезона
Обувь на танкетке. Фото: freepik

Сколько бы новых трендов не рождала индустрия моды, она всегда имеет одну привычку — возвращаться к прошлому. То, что когда-то казалось далеким и забытым, снова становится предметом желания. В этом сезоне на подиумы вернулась обувь с перевернутыми танкетками — любимая обувь звезд нулевых, которая тогда считалась вершиной модной смелости.

Об этом пишет Elle.

Реклама
Читайте также:

На первый взгляд, форма кажется несколько странной — каблуки изогнуты, будто кто-то намеренно изменил гравитацию. Но когда вглядываешься внимательнее, видишь в этом логику: такие модели не только эффектны, но и комфортны. Они стабильнее шпилек и легко выдерживают темп большого города. Именно поэтому в этом сезоне дизайнеры активно играют с силуэтами, превращая некогда эпатажную идею в новое проявление элегантности.

Какая обувь в стиле 2000-х снова в тренде

Nina Ricci решил пойти по пути архитектурности. В его коллекции — туфли с треугольным каблуком, зеркальными вставками и тонкими ремешками, переплетающимися вокруг щиколотки. Такие детали создают образ с характером — с ноткой искусства и легкой дерзости. К ним дизайнер предлагает кожаный тренч и яркие очки.

Образ із характером зі стильним взуттям
Nina Ricci. Фото: Elle

Bally, напротив, сделал ставку на классику. Его туфли в стиле Мэри-Джейн получили изогнутые каблуки, напоминающие волну. Мягкие линии, зауженный мыс и широкий ремешок превращают эту пару в идеальный вариант для тех, кто любит офисную сдержанность, но не хочет отказываться от индивидуальности.

Взуття на танкетці знову підкорює тренди
Bally. Фото: Elle

А вот Duran Lantink пошел в совершенно другую сторону — на грань эксперимента. Его мюли со змеиным принтом создают незабываемое впечатление. Такой дизайн напоминает произведение искусства, а не просто аксессуар. В сочетании с асимметричной юбкой-карго и объемным бомбером — это история о силе, свободе и уверенности.

Взуття, що нагадує справжній витвір мистецтва
Duran Lantink. Фото: Elle

Не остался в стороне и Balmain. Бренд представил высокие сапоги из мягкой кожи, которые будто спадают вниз, образуя естественные складки. Без лишних деталей, без демонстративности — только форма, говорящая сама за себя. Они легко адаптируются к любому образу: от платьев до деловых юбок.

Чоботи, що легко адаптуються до будь-якого образу
Balmain. Фото: Elle

Новый тренд на перевернутую танкетку — это напоминание, что мода всегда умеет удивлять. Она возвращает знакомое, но делает его другим. И, возможно, именно поэтому мы никогда не устаем за ней следить.

Ранее мы писали о том, какие лоферы пришли на смену привычным балеткам.

Также мы сообщали, какая обувь демонстрирует превосходный вкус ее обладательницы.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации