Видео

Новый образ Джей Ло — многослойный лук, что захочется повторить

Дата публикации 16 октября 2025 11:15
Многослойный образ Дженнифер Лопес — урок моды для каждой
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в 56 лет продолжает впечатлять свежим видом и чувством стиля. Каждый ее выход — маленький урок того, как сочетать комфорт и модные тенденции, и ее последний образ не стал исключением.

Новини.LIVE разобрали его по деталям.

Читайте также:

Пример удачного многослойного образа от Джей Ло

На новой фотографии Дженнифер одета в многослойный лук, где каждый слой работает на стиль и комфорт одновременно. Основу составили широкие джинсы с отворотами, которые добавляют образу легкой небрежности и современности. Джинсовую рубашку она надела под темно-синий свитер — этот контраст материалов и оттенков создает глубину и объем.

Сверху Дженнифер накинула серый шерстяной пиджак с классической посадкой: немного приталенный, с аккуратными плечами и длиной до бедер, он делает образ более структурированным и элегантным.

Обувь заслуживает отдельного внимания — замшевые сапоги коричневого оттенка на высоком каблуке не только добавляют роста, но и делают образ более "взрослым" и утонченным. Ходить в таких сапогах можно как по городу, так и для встречи с друзьями, ведь они сочетают стиль и практичность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Аксессуары завершают картину. Черный пояс подчеркивает талию, солнцезащитные очки-авиаторы добавляют немного загадочности, а тонкий галстук, завязанный не слишком строго, делает образ современным и модным.

Весь ансамбль выглядит гармонично: приглушенные тона пиджака и джинсов сочетаются с темным свитером и насыщенной коричневой обувью, а детали — галстук, пояс, очки — добавляют акцентов. Дженнифер снова доказала, что стиль и молодость — это не цифры в паспорте, а вкус, уверенность и умение выбирать то, что подчеркивает индивидуальность.

Ранее мы писали о том, каким простым, но стильным повседневным образом поделилась певица Тина Кароль.

Также мы сообщали, что образы с клетчатыми рубашками не выйдут из моды в ближайшие годы.

Дженнифер Лопес мода тренды образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
