Як створити елегантний образ із твідовим жакетом — на прикладі Раміни

Осінній тренд від Раміни — як носити твідовий жакет зі спідницею
Українська блогерка Раміна Есхакзай показала, як класика може дружити з трендами. Її новий образ із твідовим жакетом і довгою спідницею — це ідеальний приклад поєднання елегантності, комфорту та стриманої розкоші.
Про це пише "РБК-Україна".
Що обрала Раміна для нового образу
Основою образу став чорний твідовий жакет укороченого крою з круглим вирізом без коміра та золотими ґудзиками. Простий, але елегантний — саме той варіант, який не виходить із моди.
До жакета вона підібрала довгу сірого відтінку спідницю з легкої тканини. Вільний крій і м’який матеріал додають образу жіночності та легкого драматизму, а максі довжина залишається трендом цієї осені.
Під жакетом у неї видно простий чорний лонгслів, який слугує базою і не відволікає увагу від ключових деталей. Талію Раміна виділила тонким ремінцем із золотистою пряжкою — він ділить об’ємний верх і пишний низ, роблячи силует ідеально пропорційним.
Взуття
Особливу родзинку образу створюють класичні лофери на масивній підошві з помітною фурнітурою. Вони додають сучасної грубості, але при цьому гармонійно врівноважують жіночність спідниці та аристократичність жакета.
Цей стильний мікс паризького шику та міської практичності підійде для офісу, ділових зустрічей або світських заходів, де хочеться мати елегантний вигляд, але без зайвої помпезності. Класичні силуети, якісні матеріали і стримані кольори створюють образ, що має дорогий вигляд, але без надмірностей.
