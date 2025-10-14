Відео
Осінній тренд від Раміни — як носити твідовий жакет зі спідницею

Дата публікації: 14 жовтня 2025 11:29
Як створити елегантний образ із твідовим жакетом — на прикладі Раміни
Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Українська блогерка Раміна Есхакзай показала, як класика може дружити з трендами. Її новий образ із твідовим жакетом і довгою спідницею — це ідеальний приклад поєднання елегантності, комфорту та стриманої розкоші.

Про це пише "РБК-Україна".

Читайте також:

Що обрала Раміна для нового образу

Основою образу став чорний твідовий жакет укороченого крою з круглим вирізом без коміра та золотими ґудзиками. Простий, але елегантний — саме той варіант, який не виходить із моди.

До жакета вона підібрала довгу сірого відтінку спідницю з легкої тканини. Вільний крій і м’який матеріал додають образу жіночності та легкого драматизму, а максі довжина залишається трендом цієї осені.

Новий елегантний образ на осінь від Раміни
Елегантний образ. Фото: instagram.com/raminalalala

Під жакетом у неї видно простий чорний лонгслів, який слугує базою і не відволікає увагу від ключових деталей. Талію Раміна виділила тонким ремінцем із золотистою пряжкою — він ділить об’ємний верх і пишний низ, роблячи силует ідеально пропорційним.

Взуття

Особливу родзинку образу створюють класичні лофери на масивній підошві з помітною фурнітурою. Вони додають сучасної грубості, але при цьому гармонійно врівноважують жіночність спідниці та аристократичність жакета.

Раміно вміло демонструє нові стильні образи
Модний образ. Фото: instagram.com/raminalalala

Цей стильний мікс паризького шику та міської практичності підійде для офісу, ділових зустрічей або світських заходів, де хочеться мати елегантний вигляд, але без зайвої помпезності. Класичні силуети, якісні матеріали і стримані кольори створюють образ, що має дорогий вигляд, але без надмірностей.

Раніше ми писали про те, які трендові образи можна створити з картатими сорочками цього сезону.

Також ми повідомляли, які цікаві образи від акторки Марго Роббі можна спробувати повторити у повсякденному житті.

мода знаменитості тренди образ стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
