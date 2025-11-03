Видео
Україна
Видео

Новый способ носить брюки с сапогами — тренд сезона

Новый способ носить брюки с сапогами — тренд сезона

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 21:20
обновлено: 14:17
Как модно носить брюки с сапогами — идея, которая покоряет
Сапоги. Фото: freepik

В этом сезоне мода свидетельствует о том, что удобство не противоречит стилю. Тренд на заправленные в сапоги брюки — яркое тому подтверждение. Мы уже видели его в 2000-х, но тогда он казался немного чрезмерным: блестящие леггинсы, узкие джинсы, высокие сапоги на шпильке. Сегодня этот прием вернулся совсем другим — спокойным, продуманным и уверенным.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Как модно носить брюки с сапогами

Теперь брюки не обязательно должны быть облегающими. Наоборот — чем свободнее, тем интереснее. Широкие палаццо, мягкие костюмные, кожаные или даже карго — все это можно смело заправлять в сапоги. Это не просто о тренде, а о новой пропорции: объем снизу создает эффект легкости и движения, даже когда вы просто стоите в очереди за кофе.

Чоботи з штанами зараз носять усі
Сапоги с брюками. Фото из Instagram

В этом сезоне дизайнеры предлагают сочетать такие брюки с разными видами сапог. Высокие ботфорты добавляют драматизма, модели с квадратным носком — современности, а грубые байкерские пары с ремешками или металлическими деталями — бунтарского характера. Они убедительно смотрятся с пальто-халатом или короткой дубленкой, где ощущение комфорта сливается со сдержанной элегантностью.

Штани краще заправити в чоботи
Стильный, но необычный образ. Фото из Instagram

Чтобы образ выглядел целостно, важно играть на контрасте: если низ массивный, выберите мягкий верх — свитер oversize, легкую рубашку или тренч с пояском. А если сапоги лаконичные, то можно позволить себе яркий акцент — например, жакет из кожи или кашемира, или шарф, который добавляет мягкой текстуры.

мода тренды обувь стиль штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
