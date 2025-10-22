Самый универсальный оттенок для волос — имеет дорогой вид всегда

Девушке красят волосы. Фото: freepik.com

Когда возникает дилемма — блонд или каштановый, стилисты все чаще предлагают компромисс: карамельный. Этот теплый, "солнечный" оттенок стал настоящей звездой сезона, так как сочетает нежность светлых и глубину темных волос.

Журнал Cosmopolitan France отметили, что карамельный цвет идеально балансирует между блондом и брюнетом.

Он добавляет волосам сияния, создает эффект естественного света и при этом выглядит очень мягко. Это оттенок, который подходит практически всем — независимо от цвета кожи или глаз.

Какой оттенок для волос в тренде

По сравнению с классическим блондом, карамель выглядит более естественно и не требует такого тщательного ухода. А от каштанового он отличается тем, что визуально делает образ более легким и теплым. Для девушек с холодным подтоном кожи отлично подходит вариант с пепельными или бежевыми переливами.

Как создают модный оттенок

Чтобы достичь глубины и мягких переходов, колористы применяют техники балаяж, омбре или тонирование. Именно они позволяют сделать цвет объемным, будто выгоревшим на солнце. При дневном свете карамельные пряди играют и переливаются, создавая эффект "дорогого сияния".

Карамельное окрашивание — еще и одно из самых удобных в уходе. Волосы не требуют постоянного осветления или сложных салонных процедур. Достаточно пользоваться безсульфатным шампунем, питательной маской и средствами для блеска. Даже когда отрастают корни, переход имеет естественный вид, а легкое тонирование раз в несколько недель помогает поддерживать цвет насыщенным.

