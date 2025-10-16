Оля Полякова показала элегантный образ с сумкой Hermes — какая цена аксессуара

Украинская певица Оля Полякова. Фото: Instagram

Украинская певица Оля Полякова в очередной раз очаровала элегантным стилем. На этот раз звезда показала изящный тотал лук в трендовом цвете — бордо. Главным украшением аутфита стала винтажная сумка. Ретро снова возвращается в моду, поэтому знаменитость не прогадала с выбором аксессуара.

Фотографии со стильным образом Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

Сколько стоит сумка Оли Поляковой

Оля Полякова в очередной раз замиловала роскошным образом. На этот раз звезда решила надеть тотал лук. Для этого певица выбрала бордовую кожаную юбку миди длины и полупрозрачный гольф в тон. Такая комбинация создала изящный и соблазнительный силуэт. Дополнили образ короткие бордовые ботинки на каблуке. Они гармонично завершили тотал лук.

Стильный образ Оли Поляковой. Фото: Instagram

Но главным акцентом образа стала сумка в ретро-стиле — Kelly Hermes, 1984 года выпуска. Она добавила роскошности стильному аутфиту Поляковой и подчеркнула его элегантность.

Полякова показала образ с сумкой Hermes. Фото: Instagram

Этот аксессуар заслуженно называют одной из самых красивых сумок всех времен. Известно, что именно такая модель очень редкая. Благодаря этому Hermes Kelly считается лучшим инвестиционным аксессуаром. Стоимость такой сумки составляет примерно 8-9 тысяч долларов.

Сумка Hermes. Фото: скриншот

Хотя и эту сумку мир впервые увидел еще десятки лет назад, сейчас она на пике популярности. Стилисты объясняют это тем, что ретро стиль возвращается в моду. Не только аксессуары, но и одежда из 70-90-х сейчас снова на пике популярности. Образы с винтажными акцентами радуют особым шармом и привлекают ноткой ностальгии.

Оля Полякова в тотал луке. Фото: Instagram

Тотал лук Поляковой — это об уверенности в себе и собственной красоте. Он одновременно сдержанный и страстный. В таком образе можно отправляться хоть на свидание вечером, хоть на модное мероприятие.

