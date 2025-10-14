Видео
Дата публикации 14 октября 2025 19:41
Модный цвет для маникюра этой осенью — роскошный эффект гарантирован
Изысканный маникюр. Фото: freepik.com

Бургунди оттенок — это классика, которая всегда выглядит элегантно и роскошно, особенно осенью и зимой. Он универсален и подходит как для повседневного образа, так и для особых выходов. Особый вид он имеет на ногтях.

Новини.LIVE расскажет, как стилизовать этот цвет в маникюре по-особенному.

Читайте также:

На бургунди цвете могут удачно смотреться блестки, градиенты, перламутровые переливы и металлические детали — они создают эффект трехмерного сияния и делают маникюр живым и интригующим.

Идеи для маникюра с цветом бургунди

Однотонный маникюр — идеален для классики и офисного стиля. Будет отлично смотреться на любой форме, особенно на овальных и миндалевидных ногтях.

Універсальний колір манікюру, що буде завжди вдалим вибором
Бургунди. Фото из Instagram

Бургунди оттенок с металлическим блеском или хромом — добавляет современного шарма и урбанистического стиля. Такой дизайн будет эффектно смотреться на квадратных и прямоугольных ногтях.

Який манікюр підійде квадратним нігтям
Ногти с хромом. Фото из Instagram

Бургунди френч — классика, которая никогда не выходит из моды. Френч на коротких или средних овальных ногтях выглядит очень женственно и аккуратно.

Френч з цим кольором буде мати ефектний вигляд
Френч с бургунди. Фото из Instagram

Бургунди маникюр с шиммером — легкие мерцающие акценты делают дизайн праздничным и эффектным. Носите такой маникюр на миндалевидных и вытянутых ногтях, где свет играет на изгибах.

Манікюр зі святковим акцентом
Роскошный маникюр. Фото из Instagram

Градиент или космический cat eye — для тех, кто любит креатив и хочет добавить нотку загадочности. Подойдет для средних или длинных овальных ногтей, чтобы подчеркнуть глубину цвета и переливы.

Манікюр, що додасть загадковості вашому образу
Космический cat eye. Фото из Instagram

Вообще цвет бургунди подходит для любой женщины, которая ценит стиль и элегантность. Он подчеркивает статус, добавляет образу насыщенности и делает руки ухоженными.

Ранее мы писали о том, почему все чаще на осень модницы делают маникюр в коричневом цвете и какие интересные с ним есть дизайны.

Также мы сообщали, какие формы ногтей лучше всего держатся и поэтому мастера советуют именно их.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
