Тренч із характером — чому саме шкіряний у тренді 2025

Дата публікації: 2 листопада 2025 11:10
Оновлено: 09:48
Універсальний шкіряний тренч — пальто, яке замінить усі інші
Дівчина в шкіряному тренчі. Фото: freepik

Шкіряний тренч знову на висоті — цього разу він не просто модна річ, а справжній символ осені 2025 року. Замість легких тканин дизайнери обрали матеріал, який тримає форму, не мнеться й додає впевненості кожному руху.

Про це пише Vogue.

Під час Тижня моди в Парижі саме шкіряні тренчі найчастіше потрапляли в об’єктиви фотографів. Парижанки, як завжди, залишаються вірними своєму мінімалізму: функціональність, елегантність і нічого зайвого. Одна з гостей поєднала тренч із грубими джинсами, кардиганом і двоколірними лоферами — простий, але з характером міський образ. Інша зробила ставку на гламур: лакований тренч, окуляри, сумка кольору лайма і босоніжки з гострим носком.

Шкіряні тренчі на піку популярності
Трендові тренчі. Фото: Vogue

У Мілані дизайнерка Аміна Муадді показала, що шкіряний тренч може бути самодостатнім. Вона застебнула його на всі гудзики, підперезала тонким поясом і додала лише фірмові туфлі на підборах. У результаті вийшло лаконічно, дорого й жіночно. До того ж шкіра гріє краще за бавовну, тож це ідеальний вибір для перехідного сезону.

Знаменитості обирають шкіряний тренч на осінь
Шкіряний тренч. Фото: Vogue

На подіумах цей тренд підтримали й великі бренди. В Isabel Marant — масивні рукави та металеві люверси. У Balmain — строгі лінії, великі кишені, мілітарі-настрій. А Burberry під керівництвом Даніела Лі показав глибокі відтінки зеленого та бордового, довівши, що шкіра не обмежується лише чорним.

Якщо подобається стриманість — подивіться модель Althea від Nour Hammour: насичений шоколадний колір, мінімалістичний крій, без деталей, що відволікають. Якщо любите об’єм і свободу руху, то варто звернути увагу на чорний варіант від AllSaints із широкими рукавами, під який легко вдягнути светр. Для тих, хто шукає елегантність — Coach пропонує однобортний тренч трохи нижче коліна, який має ідеальний вигляд з вовняною спідницею та класичними туфлями.

Тренч, що буде в тренді не один рік
Burberry весна-літо 2026. Фото: Vogue

Шкіряний тренч — покупка, яка працює на роки. Він не старіє, лише змінюється разом із вами. Якщо з часом шкіра втратить блиск, не лякайтесь — цей легкий ефект зношеності лише додає їй характеру. І невелика порада: перед першим виходом обробіть тренч водовідштовхувальним спреєм — він подбає, щоб пальто зберегло свій вигляд навіть після дощу.

Раніше ми писали про те, які пуховики на зиму варто розглянути вже зараз.

Також ми повідомляли, які пальта вважаються найбільш трендовими цього сезону.

мода тренди стиль куртка верхній одяг
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
