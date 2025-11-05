Видео
Одна вещь, подходящая ко всему — идеальный выбор осени-2025

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 11:14
обновлено: 11:29
Универсальная вещь осени — подходит ко всем образам
Девушка в тренче. Фото: freepik

Тренч снова в игре, но теперь не как обязательный атрибут офисного гардероба, а как вещь, без которой сложно представить стильную осень. Его носят все: от минималисток до тех, кто любит эксперименты. И дело не только в универсальности, а в том, как стильный тренч меняет осанку, добавляет уверенности и даже немного загадочности.

Новини.LIVE расскажет, какой именно тренч в тренде.

Читайте также:

Тренч, который работает всегда

Удачнее всего выглядит модель цвета хаки — немного грубая, мягкая, с настроением "ничего не планировала, но получилось идеально". Такой тренч напоминает старый рыбацкий плащ, в котором легко чувствовать себя стильной. Его можно носить поверх белой футболки, широких джинсов и кроссовок — тогда получится тот самый небрежный копенгагенский шик. А если хочется мягкости, то балетки с носками, как у показов Loewe, сделают образ романтичным, почти кинематографичным.

Тренч, в якому ви будете мати неперевершений вигляд
Стильный тренч. Фото из Instagram

С чем носить

  • С джинсами и свитером. Серый или молочный трикотаж, светлые джинсы, кеды или балетки. Получится готовый образ для кофе, работы или долгой прогулки.
  • С брюками или юбкой-карандашом. Бежевый тренч, черные брюки или классическая юбка, белая рубашка — все будет уместно. Добавьте любимые серьги или яркую сумку, чтобы "оживить" базу.
  • С платьем — добавьте в этот образ слингбэки на kitten heel и будете выглядеть привлекательно.

Как носить тренч осенью

  • Застегнутым. Когда ветер идет со всех сторон — просто затяните ремень и добавьте шарф.
  • Завязанным на спине. В теплые дни пояс можно перекинуть назад — тренч сразу становится более легким, непринужденным.
  • На плечах. Если нужно выглядеть особенно — накиньте его прямо на плечи.
Тренч восени має найкращий вигляд
Тренч в образе. Фото из Instagram

Что стоит отложить

Есть модели, которые заслуживают паузы. Тонкий бежевый тренч с комплектным ремешком теперь скорее напоминает униформу, чем стильный акцент. Короткие варианты до бедра не спасают от холода и выглядят оборванно. А тренчи с экокожаными рукавами из 2014 года пусть останутся воспоминанием о тех временах, когда мы все были немного смелее в выборе.

Ранее мы писали о том, какое пальто останется в тренде на годы и отлично впишется в любой образ.

Также мы сообщали, что стоит рассмотреть на этот сезон бомбер с меховым воротником.

мода тренды вещи стиль верхняя одежда
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
