Универсальная вещь осени — подходит ко всем образам

Тренч снова в игре, но теперь не как обязательный атрибут офисного гардероба, а как вещь, без которой сложно представить стильную осень. Его носят все: от минималисток до тех, кто любит эксперименты. И дело не только в универсальности, а в том, как стильный тренч меняет осанку, добавляет уверенности и даже немного загадочности.

Тренч, который работает всегда

Удачнее всего выглядит модель цвета хаки — немного грубая, мягкая, с настроением "ничего не планировала, но получилось идеально". Такой тренч напоминает старый рыбацкий плащ, в котором легко чувствовать себя стильной. Его можно носить поверх белой футболки, широких джинсов и кроссовок — тогда получится тот самый небрежный копенгагенский шик. А если хочется мягкости, то балетки с носками, как у показов Loewe, сделают образ романтичным, почти кинематографичным.

Стильный тренч. Фото из Instagram

С чем носить

С джинсами и свитером. Серый или молочный трикотаж, светлые джинсы, кеды или балетки. Получится готовый образ для кофе, работы или долгой прогулки.

С брюками или юбкой-карандашом. Бежевый тренч, черные брюки или классическая юбка, белая рубашка — все будет уместно. Добавьте любимые серьги или яркую сумку, чтобы "оживить" базу.

С платьем — добавьте в этот образ слингбэки на kitten heel и будете выглядеть привлекательно.

Как носить тренч осенью

Застегнутым. Когда ветер идет со всех сторон — просто затяните ремень и добавьте шарф.

Завязанным на спине. В теплые дни пояс можно перекинуть назад — тренч сразу становится более легким, непринужденным.

На плечах. Если нужно выглядеть особенно — накиньте его прямо на плечи.

Тренч в образе. Фото из Instagram

Что стоит отложить

Есть модели, которые заслуживают паузы. Тонкий бежевый тренч с комплектным ремешком теперь скорее напоминает униформу, чем стильный акцент. Короткие варианты до бедра не спасают от холода и выглядят оборванно. А тренчи с экокожаными рукавами из 2014 года пусть останутся воспоминанием о тех временах, когда мы все были немного смелее в выборе.

