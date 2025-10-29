Видео
Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Внучка Софии Ротару показала самую модную куртку осени-2025

Дата публикации 29 октября 2025 11:13
обновлено: 10:24
Стильный выход внучки Софии Ротару — трендовая куртка сезона 2025
Соня Евдокименко. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарной Софии Ротару Соня Евдокименко редко радует подписчиков новыми образами, поэтому мы воспользовались случаем разобрать ее свежий выход. На этот раз привлекло внимание не вечернее платье и не гламурная фотосессия, а базовый, но продуманный образ, в центре которого оказалась кожаная куртка oversize.

Новым образом Евдокименко поделилась в своем Instagram.

Верхняя одежда в образе Сони Евдокименко

Коричневая куртка с мягкой фактурой и широким воротником будто имеет характер. Она не пытается привлечь внимание, а просто "есть" и создает настроение, дополняя любой осенний образ. Ведь в такой куртке легко почувствовать себя уверенной, даже если на улице дождь или ветер.

Образ із трендовою курткою від Соні Євдокименко
Образ Сони Евдокименко. Фото: Instagram.com/iamsofiaeve

Соня соединила ее с укороченной джинсовой рубашкой и широкими джинсами — по-своему свежо и по-молодежному свободно. Но такая куртка имеет гораздо больше потенциала. Она удачно смотрится и с тонким трикотажным платьем, когда хочется добавить немного жесткости образу. Или с юбкой макси и свитером — для более женственного, мягкого варианта.

Если же хочется создать образ "на каждый день", стоит обратиться к классике: белая футболка, темные брюки, кроссовки и объемная кожаная куртка сверху. Добавьте вместительную сумку или небольшой рюкзак, чтобы завершить образ. Такой лук подходит и для кофе в городе, и для поездки в выходные.

Кожаная куртка — это как пункт опоры в гардеробе. Ее можно надевать с чем угодно, и она все равно не потеряет своей силы. Именно поэтому Соня Евдокименко в очередной раз доказала, что простота, если она со вкусом, всегда выглядит уверенно.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
