Що вже не в моді восени 2025 — головні антитренди сезону

Дівчина в гарній панамі. Фото: freepik

З кожною новою порою року, а іноді навіть місяцем, стрітстайл оновлюється. Учора всі говорили про один фасон, сьогодні — уже про інший. Те, що ще нещодавно здавалося "порятунком гардероба", тепер викликає легку посмішку. Мода — живий організм, і вона постійно рухається. Цього разу зупинимось на тих речах, які втратили свій блиск восени-2025.

Про це пише Cosmopolitan.

Речі, які вийшли з моди

Шкіряні skinny

Так, ми пам’ятаємо фурор, який зробили вузькі джинси, коли їх "повернули" цього року. Та шкіряні skinny — інша історія. Вони вже відгуляли своє, і поки дизайнери не натякнули на їхнє відродження. Якщо хочеться ефекту "другої шкіри" — оберіть щільний денім. А якщо тягне на шкіру, то вдалим вибором будуть вільні штани або прямий крій. У них і комфорт, і стиль без зусиль.

Шкіряні skinny. Фото з Instagram

Панамки з екохутра

Ще кілька сезонів тому всі мріяли про пухнасту панамку — теплу, м’яку, іноді рожеву чи лимонну. Тепер цей аксесуар нагадує сувенір із минулого. У 2025-му хутро залишилося в тренді, але форми змінилися. Замість панам — шапки-вушанки, біні, пілбокс або моделі з трикотажу, які додають образу легкості й дорослості.

Пухнаста панамка. Фото з Instagram

Mary Jane на товстій підошві

Балетки справді знову серед фаворитів, але "важкі" варіанти з масивною платформою уже не в центрі уваги. Колись вони здавалися сміливими, навіть трохи панковими. Зараз — це скоріше перегук з минулим. Якщо хочеться об’єму, шукайте його в черевиках чи туфлях на танкетці.

Туфлі Mary Jane. Фото з Instagram

Укорочені жакети

Це саме той випадок, коли річ з’являється, блимає, а потім раптом зникає. Короткі жакети зі щільних тканин мали цікавий вигляд у дуеті з високими джинсами чи спідницями, але зараз вони залишились в минулому. Якщо хочете мати сучасний вигляд, то зверніть увагу на подовжені моделі або приталені варіанти з м’якої вовни.

Укорочені жакети. Фото з Instagram

Аксесуари з металевими кнопками

Влітку ми ще раділи сумкам і взуттю, всипаним металевими деталями. Але осінь змінила настрій — хочеться чогось спокійнішого.

Сумка з металевими кнопками. Фото з Instagram

Замість блискучих кнопок дизайнери пропонують гладкі фактури, лаконічну фурнітуру, природні кольори.

