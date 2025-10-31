Что уже не в моде осенью 2025 — главные антитренды сезона

Девушка в красивой панаме. Фото: freepik

С каждым новым временем года, а иногда даже месяцем, стритстайл обновляется. Вчера все говорили об одном фасоне, сегодня — уже о другом. То, что еще недавно казалось "спасением гардероба", теперь вызывает легкую улыбку. Мода — живой организм, и она постоянно движется. На этот раз остановимся на тех вещах, которые потеряли свой блеск осенью-2025.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама

Читайте также:

Вещи, которые вышли из моды

Кожаные skinny

Да, мы помним фурор, который произвели узкие джинсы, когда их "вернули" в этом году. Но кожаные skinny — другая история. Они уже отгуляли свое, и пока дизайнеры не намекнули на их возрождение. Если хочется эффекта "второй кожи" — выберите плотный деним. А если тянет на кожу, то удачным выбором будут свободные брюки или прямой крой. В них и комфорт, и стиль без усилий.

Кожаные skinny. Фото из Instagram

Панамки из эко-меха

Еще несколько сезонов назад все мечтали о пушистой панамке — теплой, мягкой, иногда розовой или лимонной. Теперь этот аксессуар напоминает сувенир из прошлого. В 2025-м мех остался в тренде, но формы изменились. Вместо панам — шапки-ушанки, бини, пилбоксы или модели из трикотажа, которые добавляют образу легкости и взрослости.

Пушистая панамка. Фото из Instagram

Mary Jane на толстой подошве

Балетки действительно снова среди фаворитов, но "тяжелые" варианты с массивной платформой уже не в центре внимания. Когда-то они казались смелыми, даже немного панковыми. Сейчас — это скорее перекличка с прошлым. Если хочется объема, ищите его в ботинках или туфлях на танкетке.

Туфли Mary Jane. Фото из Instagram

Укороченные жакеты

Это именно тот случай, когда вещь появляется, мелькает, а потом вдруг исчезает. Короткие жакеты из плотных тканей интересно смотрелись в дуэте с высокими джинсами или юбками, но сейчас они остались в прошлом. Если хотите выглядеть современно, то обратите внимание на удлиненные модели или приталенные варианты из мягкой шерсти.

Укороченные жакеты. Фото из Instagram

Аксессуары с металлическими кнопками

Летом мы еще радовались сумкам и обуви, усыпанной металлическими деталями. Но осень сменила настроение — хочется чего-то более спокойного.

Сумка с металлическими кнопками. Фото из Instagram

Вместо блестящих кнопок дизайнеры предлагают гладкие фактуры, лаконичную фурнитуру, естественные цвета.

Ранее мы писали о том, какие шапки потеряли актуальность и чем их можно заменить в этом сезоне.

Также мы сообщали об одном фасоне джинсов, который в этом году получил статус антитренда.