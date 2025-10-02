Трендовые гольфы этой осенью — стильные советы от Андре Тана

Андре Тан. Фото: кадр из видео

Осень — время, когда детали создают стильный образ. Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился советами по гольфам, которые точно сделают ваш лук модным и комфортным в прохладное время года.

Новини.LIVE расскажет, на каких вещах советует сосредоточиться Андре Тан.

Реклама

Читайте также:

Какие гольфы носить этой осенью

Кашемировые гольфы

Мягкие, нежные, настоящее удовольствие для кожи — именно такие ощущения дарят кашемировые гольфы. Они не только согревают, но и создают ощущение домашнего уюта. Надевайте их с брюками, плиссированными юбками или даже шортами, чтобы образ всегда выглядел элегантно и ухоженно.

Кашемировый гольф. Фото из Instagram

Классические черные гольфы

Без них не обойтись. Черные гольфы — базовый элемент осенне-зимнего гардероба, который добавляет сдержанности и уверенности. Они отлично подходят к юбкам и широким брюкам, делая образ гармоничным и стильным.

Черный гольф. Фото из Instagram

Гольфы с принтом

Смело выбирайте гольфы с нежным принтом. Они делают образ интересным, но при этом не перегружают его. Идеально сочетаются с юбками или брюками в нейтральных тонах.

Гольф с принтом. Фото из Instagram

Длинные гольфы до колена

В этом сезоне возвращается мода на длинные гольфы до колена. Они не только эффектно выглядят, но и добавляют тепла в прохладные дни. Носите их с короткими джинсами, леггинсами или юбками, как когда-то в 2000-х.

Длинный гольф. Фото из Instagram

Яркие гольфы

Андре Тан советует не бояться цвета. Яркие гольфы добавляют энергии и делают осенние будни более живыми.

Яркий гольф. Фото из Instagram

Выбирайте оттенки от классического черного и синего до насыщенного оранжевого — любой образ станет более выразительным и стильным.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан перечислил трендовые модели верхней одежды на холодный сезон.

Также мы сообщали, что Андре Тан показал универсальную обувь на эту осень.