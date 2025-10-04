Самые модные осенние образы Марго Робби — как их повторить

Марго Робби. Фото: кадр из видео

Известная американская актриса Марго Робби вернулась на публику и сейчас активно участвует в промотуре своей новой ленты "Большое смелое красивое путешествие". Актриса почти ежедневно радует поклонников стильными образами, и трудно не заметить, как она безупречно чувствует тренды.

Новини.LIVE расскажет о некоторых трендовых образах от звезды.

Стильные образы Марго Робби

Среди любимых луков — комплект из кожаного топа и юбки с низкой посадкой. Глубокий теплый оттенок добавляет образу осеннего настроения и выглядит очень стильно и одновременно женственно.

Комплект из кожаного топа и юбки. Фото: Getty Images

Еще один трендовый выбор Марго — классический, но всегда актуальный: пиджак в клетку, белая майка и светлые прямые джинсы. Завершают образ черные туфли-лодочки — идеальная базовая комбинация, которая всегда будет выглядеть современно.

Трендовый образ от актрисы. Фото: Getty Images

Нельзя не упомянуть и нюдовый ансамбль, где Марго соединила длинное пальто с топ-бра и юбку миди того же светлого оттенка. Юбка с высоким разрезом добавляет динамики образу, а любимые туфли-лодочки снова становятся завершающим акцентом.

Образ в нюдовом оттенке. Фото: Getty Images

И, конечно, удачный образ для прогулки по городу. Недавно актрису заметили в сером асимметричном блейзере от Фиби Файло и серых брюках. Черный бюстгальтер, черные мюли и сумка делают лук современным и немного вызывающим — именно таким, как любят модные критики.

Образ на каждый день. Фото: Getty Images

Марго Робби в очередной раз доказала, что даже простые базовые вещи можно подать так, чтобы они выглядели дорого и стильно, а каждый ее образ — маленькая осенняя история.

