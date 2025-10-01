Трендовые ногти этой осени — 4 дизайна, которые покоряют всех

Маникюр в осеннем стиле. Фото: freepik.com

Пришло время обновить маникюр и отложить подальше летние дизайны. Осенние тренды 2025 года уже определили, какие дизайны будут в моде.

Новини.LIVE поделится интересными идеями для маникюра, которые точно добавят вашему образу стильных акцентов уже в этом октябре.

Тренды маникюра на осень 2025, которые стоит попробовать

Маникюр в горошек

Polka dots снова на пике популярности. Выбирайте глубокие и насыщенные оттенки: шоколадный, кобальтово-синий или горчичный — горошки в таких цветах эффектно и уместно смотрятся в осеннем сезоне.

Маникюр в горошек. Фото из Instagram

Осенний aura-маникюр

Aura nails уже завоевали сердца модниц, а осенью они становятся еще более загадочными. Центр ногтя яркий, а края — более темные. Такой маникюр создает мистический, магический эффект, идеально подчеркивая атмосферу осенних вечеров.

Роскошный маникюр. Фото из Instagram

Коровий принт

Анималистические мотивы остаются в тренде, но в этом сезоне на пике популярности — коровьи принты. Можно совместить его с градиентным френчем: нежный переход от классического нюда к смелым пятнам будет выглядеть непревзойденно. Это стильный баланс между игрой и элегантностью — точно привлечет внимание на любом мероприятии или прогулке.

Маникюр с анималистическим принтом. Фото из Instagram

Теплый коричневый

Осень 2025 невозможно представить без классики — оттенков вина, кофе и шоколада. Бордовый лак всегда добавляет образу изысканности и немного драматизма, а коричневый делает маникюр теплым, уютным и очень универсальным.

Коричневые ногти. Фото из Instagram

Эти цвета будут удачно смотреться как в монохромном варианте, так и в комбинациях — например, бордовый с золотистым, а шоколадный с бежевым или молочным. Это тот случай, когда простота выглядит безупречно.

