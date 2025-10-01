Трендовые ногти этой осени — 4 дизайна, которые покоряют всех

Осенние тренды маникюра — цвета и идеи, которые выбирают все
Пришло время обновить маникюр и отложить подальше летние дизайны. Осенние тренды 2025 года уже определили, какие дизайны будут в моде.
Новини.LIVE поделится интересными идеями для маникюра, которые точно добавят вашему образу стильных акцентов уже в этом октябре.
Тренды маникюра на осень 2025, которые стоит попробовать
Маникюр в горошек
Polka dots снова на пике популярности. Выбирайте глубокие и насыщенные оттенки: шоколадный, кобальтово-синий или горчичный — горошки в таких цветах эффектно и уместно смотрятся в осеннем сезоне.
Осенний aura-маникюр
Aura nails уже завоевали сердца модниц, а осенью они становятся еще более загадочными. Центр ногтя яркий, а края — более темные. Такой маникюр создает мистический, магический эффект, идеально подчеркивая атмосферу осенних вечеров.
Коровий принт
Анималистические мотивы остаются в тренде, но в этом сезоне на пике популярности — коровьи принты. Можно совместить его с градиентным френчем: нежный переход от классического нюда к смелым пятнам будет выглядеть непревзойденно. Это стильный баланс между игрой и элегантностью — точно привлечет внимание на любом мероприятии или прогулке.
Теплый коричневый
Осень 2025 невозможно представить без классики — оттенков вина, кофе и шоколада. Бордовый лак всегда добавляет образу изысканности и немного драматизма, а коричневый делает маникюр теплым, уютным и очень универсальным.
Эти цвета будут удачно смотреться как в монохромном варианте, так и в комбинациях — например, бордовый с золотистым, а шоколадный с бежевым или молочным. Это тот случай, когда простота выглядит безупречно.
Ранее мы писали о том, что в одежде принт коровы в этом сезоне будет выглядеть по-особенному.
Также мы сообщали, какого цвета брюки станут отличной альтернативой черным.
Читайте Новини.LIVE!