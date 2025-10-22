Видео
Видео

Осенняя обувь, которую выбирают модницы с безупречным вкусом

Дата публикации 22 октября 2025 13:23
обновлено: 11:05
Обувь, которая добавляет статуса — новый тренд сезона
Замшевая обувь. Фото: freepik.com

Осень 2025 года официально получила свой самый роскошный тренд — замшевую обувь. Мягкий, благородный материал, который ассоциируется с элегантностью, теперь стал главным героем гардероба. Его можно увидеть повсюду — от лаконичных юбок и жакетов до вместительных шоперов и спортивных кроссовок.

Об этом пишет портал Who What Wear.

Читайте также:

Сперва замша покорила классические балетки и лоферы, затем высокие сапоги до колен, которые мгновенно стали must-have сезона. Но на этом все не закончилось — теперь этот материал появляется буквально на всем: сумках, куртках, даже юбках.

Замшеве взуття підкорило цю осінь
Замшевые сапоги. Фото из Instagram

Instagram уже взорвался стильными примерами. Замшевая обувь отлично вписывается как в минималистичные, так и в более расслабленные образы — с ноткой тепла, уюта и шика.

Замшеве взуття завжди має елегантний вигляд
Замшевые кроссовки. Фото из Instagram

С чем носить трендовую замшевую обувь

  • Вязаный свитер с узором, черные укороченные брюки и коричневые замшевые лоферы. Идеальный casual для прохладного дня.
  • Длинный коричневый замшевый жакет, черная водолазка, широкие брюки и замшевые кроссовки. Тепло, комфортно и элегантно.
  • Джинсовая юбка, голубой свитер, замшевые кроссовки и белые носки. Молодежно и беззаботно.
  • Замшевая юбка миди, белая шелковая блуза, стеганая сумка и высокие замшевые сапоги. Утонченный женский образ с французским шармом.
  • Потертые черные джинсы, длинное пальто, серебряная брошь и замшевые балетки. Минимализм и классика в одном.
  • Белая рубашка, мини-юбка и высокие замшевые сапоги. Легкая игра на контрасте: сдержанно, но соблазнительно.
  • Темное пальто с поясом, плиссированные брюки и бежевые замшевые лоферы. Идеально для офиса или встречи с подругами.
  • Oversize-блейзер, удлиненные шорты, сумка-боллинг, клетчатая рубашка и замшевые кроссовки. Для тех, кто любит миксовать стили.
  • Коричневые леггинсы, куртка с высоким воротником и замшевые кроссовки.

Одним словом, замша осенью делает любой образ благородным и завершенным, даже если это просто джинсы и свитер.

Ранее мы писали о том, на какую модель коротких сапог стоит обратить особое внимание, если хотите выглядеть безупречно.

Также мы сообщали, от какого нового бренда обувь набирает бешеную популярность благодаря своей уникальности.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
