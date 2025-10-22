Обувь, которая добавляет статуса — новый тренд сезона

Замшевая обувь. Фото: freepik.com

Осень 2025 года официально получила свой самый роскошный тренд — замшевую обувь. Мягкий, благородный материал, который ассоциируется с элегантностью, теперь стал главным героем гардероба. Его можно увидеть повсюду — от лаконичных юбок и жакетов до вместительных шоперов и спортивных кроссовок.

Сперва замша покорила классические балетки и лоферы, затем высокие сапоги до колен, которые мгновенно стали must-have сезона. Но на этом все не закончилось — теперь этот материал появляется буквально на всем: сумках, куртках, даже юбках.

Замшевые сапоги. Фото из Instagram

Instagram уже взорвался стильными примерами. Замшевая обувь отлично вписывается как в минималистичные, так и в более расслабленные образы — с ноткой тепла, уюта и шика.

Замшевые кроссовки. Фото из Instagram

С чем носить трендовую замшевую обувь

Вязаный свитер с узором, черные укороченные брюки и коричневые замшевые лоферы. Идеальный casual для прохладного дня.

Длинный коричневый замшевый жакет, черная водолазка, широкие брюки и замшевые кроссовки. Тепло, комфортно и элегантно.

Джинсовая юбка, голубой свитер, замшевые кроссовки и белые носки. Молодежно и беззаботно.

Замшевая юбка миди, белая шелковая блуза, стеганая сумка и высокие замшевые сапоги. Утонченный женский образ с французским шармом.

Потертые черные джинсы, длинное пальто, серебряная брошь и замшевые балетки. Минимализм и классика в одном.

Белая рубашка, мини-юбка и высокие замшевые сапоги. Легкая игра на контрасте: сдержанно, но соблазнительно.

Темное пальто с поясом, плиссированные брюки и бежевые замшевые лоферы. Идеально для офиса или встречи с подругами.

Oversize-блейзер, удлиненные шорты, сумка-боллинг, клетчатая рубашка и замшевые кроссовки. Для тех, кто любит миксовать стили.

Коричневые леггинсы, куртка с высоким воротником и замшевые кроссовки.

Одним словом, замша осенью делает любой образ благородным и завершенным, даже если это просто джинсы и свитер.

