Україна
Головна Мода та краса Осінній капсульний гардероб — прості речі, які все вирішують

Осінній капсульний гардероб — прості речі, які все вирішують

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:09
Оновлено: 16:44
Осінні тренди, які ніколи не вийдуть з моди — ці речі актуальні завжди
Дівчина в стильному пальті. Фото: freepik.com

Осінь уже відчутно нагадує про себе прохолодними вечорами, мокрим листям під ногами й бажанням загорнутися в щось тепле. Це саме той час, коли хочеться оновити гардероб — не повністю, а лише додати кілька речей, які зроблять кожен образ стильним, зручним і по-осінньому затишним.

В Glamour зібрали 7 головних елементів, без яких цього сезону не обійтися.

Читайте також:

Вони легко поєднуються між собою, підходять і для роботи, і для вихідних, і допоможуть мати сучасний вигляд без зайвих зусиль.

Базові речі осені, що стали осінньою класикою

Тренч — вічна класика осені

Бежевий тренч — це як аромат кориці у гарячій каві: без нього осінь просто не відчувається. Легкий, але надійний — він захистить від вітру й дощу, а ще додає будь-якому образу елегантності.

Без бежевого тренча неможливо уявити осінь
Бежевий тренч. Фото з Instagram

Найкраще працюють базові кольори — бежевий, чорний, хакі, які пасують практично до всього. Але якщо хочеться експериментів, то зверніть увагу на моделі з контрастною підкладкою чи яскравим поясом — така деталь миттєво освіжить навіть найпростішу комбінацію.

Теплий оверсайз-светр

Це любов із першого дотику. Об’ємний светр не лише зігріває, а й створює атмосферу спокою й домашнього затишку. Він має чудовий вигляд з вузькими джинсами, класичними штанами або короткою спідницею.

Якщо купувати светр, то в овесайз стилі
Об’ємний светр. Фото з Instagram

Цієї осені актуальні глибокі бордові, кремові, сірі й шоколадні відтінки — теплі, немов осіннє сонце в середині жовтня.

Улюблені базові джинси

Жодна шафа не обходиться без хорошої пари джинсів. Цієї осені стилісти радять звернути увагу на прямий крій або легкий оверсайз — вони універсальні й комфортні.

Прямі джинси - універсальні та комфортні
Прямі джинси. Фото з Instagram

Їх можна носити:

  • з кросівками — для прогулянок;
  • з лоферами — для роботи;
  • з грубими черевиками — коли на вулиці дощ.

Сорочка

Підняти комір, закатати рукави, носити навипуск чи повністю застібнутою — вільна сорочка завжди додає образу вишуканості. Вона однаково вдалий вигляд має з джинсами, спідницями або під піджак.

Сорочка буде мати вдалий вигляд в будь-якій ситуації
Сорочка в шоколадному кольорі. Фото з Instagram

Класична біла чи чорна — безпрограшний вибір, але не менш ефектний вигляд мають смугасті або нейтральні пастельні відтінки. Це той елемент, що легко перетворює базовий образ на стильний і завершений.

Чоботи на масивній підошві

Коли під ногами калюжі, а асфальт слизький, без таких черевиків не обійтися. Вони додають стійкості, візуально витягують ноги й чудово пасують до суконь чи джинсів.

Чоботи на масивній платформі мають практичний вигляд
Чоботи на масивній підошві. Фото з Instagram

У моді плоскі ботфорти, ковбойки, взуття з тваринними принтами чи грубими утилітарними деталями. Якщо хочете одну універсальну пару, то обирайте чорні шкіряні черевики, бо вони пасують до всього.

Сумка-шопер

Містка, зручна, стильна — ідеальний аксесуар для життя у постійному русі. Туди вміститься все: ноутбук, косметичка, документи, навіть улюблений светр.

Сумка-шопер, в яку ідеально поміститься все
Сумка-шопер. Фото з Instagram

Сучасна тенденція — мінімалізм і якісна екошкіра. Без зайвих деталей, без блискіток — лише чисті лінії, форма й комфорт.

Шарф та аксесуари

Саме деталі роблять образ завершеним. Масивний шарф — не просто спосіб зігрітися, а й можливість додати кольору чи настрою.

Візерунки у клітинку, геометрія чи насичені відтінки оживлять будь-який образ. А ще не забувайте про дрібниці: ремені, кепі, сережки, годинники. Вони допомагають показати характер і зробити навіть базовий образ особливим.

Які деталі роблять образ завершеним
Стильний образ з яскравими акцентами. Фото з Instagram

Що радять стилісти

Формуйте гардероб на основі нейтральних тонів — сірого, чорного, бежевого, хакі. Вони чудово поєднуються між собою й створюють багатошарові комбінації, які мають дорогий і стриманий вигляд.

За бажанням додавайте яскраві акценти — кольоровий шарф, черевики з фактурою чи сумку в оригінальному відтінку. Саме такі дрібні деталі роблять ваш стиль неповторним.

Раніше ми писали про те, з чим жінки носять кардигани цієї осені, щоб мати по-особливому елегантний вигляд.

Також ми повідомляли про трендові образи, що демонструють модниці цього сезону зі светрами оверсайз.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
