Видео

Главная Мода и красота Осенний капсульный гардероб — простые вещи, которые все решают

Осенний капсульный гардероб — простые вещи, которые все решают

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 18:09
обновлено: 16:44
Осенние тренды, что никогда не выйдут из моды — эти вещи актуальны всегда
Девушка в стильном пальто. Фото: freepik.com

Осень уже ощутимо напоминает о себе прохладными вечерами, мокрыми листьями под ногами и желанием укутаться во что-то теплое. Это именно то время, когда хочется обновить гардероб — не полностью, а лишь добавить несколько вещей, которые сделают каждый образ стильным, удобным и по-осеннему уютным.

В Glamour собрали 7 главных элементов, без которых в этом сезоне не обойтись.

Читайте также:

Они легко сочетаются между собой, подходят и для работы, и для выходных, и помогут выглядеть современно без лишних усилий.

Базовые вещи осени, ставшие осенней классикой

Тренч — вечная классика осени

Бежевый тренч — это как аромат корицы в горячем кофе: без него осень просто не ощущается. Легкий, но надежный — он защитит от ветра и дождя, а еще добавляет любому образу элегантности.

Без бежевого тренча неможливо уявити осінь
Бежевый тренч. Фото из Instagram

Лучше всего работают базовые цвета — бежевый, черный, хаки, которые подходят практически ко всему. Но если хочется экспериментов, то обратите внимание на модели с контрастной подкладкой или ярким поясом — такая деталь мгновенно освежит даже самую простую комбинацию.

Теплый оверсайз-свитер

Это любовь с первого прикосновения. Объемный свитер не только согревает, но и создает атмосферу спокойствия и домашнего уюта. Он отлично смотрится с узкими джинсами, классическими брюками или короткой юбкой.

Якщо купувати светр, то в овесайз стилі
Объемный свитер. Фото из Instagram

Этой осенью актуальны глубокие бордовые, кремовые, серые и шоколадные оттенки — теплые, словно осеннее солнце в середине октября.

Любимые базовые джинсы

Ни один шкаф не обходится без хорошей пары джинсов. Этой осенью стилисты советуют обратить внимание на прямой крой или легкий оверсайз — они универсальны и комфортны.

Прямі джинси - універсальні та комфортні
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Их можно носить:

  • с кроссовками — для прогулок;
  • с лоферами — для работы;
  • с грубыми ботинками — когда на улице дождь.

Рубашка

Поднять воротник, закатать рукава, носить навыпуск или полностью застегнутой — свободная рубашка всегда добавляет образу изысканности. Она одинаково удачно смотрится с джинсами, юбками или под пиджак.

Сорочка буде мати вдалий вигляд в будь-якій ситуації
Рубашка в шоколадном цвете. Фото из Instagram

Классическая белая или черная — беспроигрышный выбор, но не менее эффектно смотрятся полосатые или нейтральные пастельные оттенки. Это тот элемент, который легко превращает базовый образ в стильный и завершенный.

Сапоги на массивной подошве

Когда под ногами лужи, а асфальт скользкий, без таких ботинок не обойтись. Они добавляют устойчивости, визуально вытягивают ноги и прекрасно подходят к платьям или джинсам.

Чоботи на масивній платформі мають практичний вигляд
Сапоги на массивной подошве. Фото из Instagram

В моде плоские ботфорты, ковбойки, обувь с животными принтами или грубыми утилитарными деталями. Если хотите одну универсальную пару, то выбирайте черные кожаные ботинки, потому что они подходят ко всему.

Сумка-шоппер

Вместительная, удобная, стильная — идеальный аксессуар для жизни в постоянном движении. Туда поместится все: ноутбук, косметичка, документы, даже любимый свитер.

Сумка-шопер, в яку ідеально поміститься все
Сумка-шоппер. Фото из Instagram

Современная тенденция — минимализм и качественная экокожа. Без лишних деталей, без блесток — только чистые линии, форма и комфорт.

Шарф и аксессуары

Именно детали делают образ завершенным. Массивный шарф — не просто способ согреться, но и возможность добавить цвета или настроения.

Узоры в клетку, геометрия или насыщенные оттенки оживят любой образ. А еще не забывайте о мелочах: ремни, кепи, серьги, часы. Они помогают показать характер и сделать даже базовый образ особенным.

Які деталі роблять образ завершеним
Стильный образ с яркими акцентами. Фото из Instagram

Что советуют стилисты

Формируйте гардероб на основе нейтральных тонов — серого, черного, бежевого, хаки. Они отлично сочетаются между собой и создают многослойные комбинации, которые выглядят дорого и сдержанно.

При желании добавляйте яркие акценты — цветной шарф, ботинки с фактурой или сумку в оригинальном оттенке. Именно такие мелкие детали делают ваш стиль неповторимым.

Ранее мы писали о том, с чем женщины носят кардиганы этой осенью, чтобы выглядеть по-особенному элегантно.

Также мы сообщали о трендовых образах, которые демонстрируют модницы этого сезона со свитерами оверсайз.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
