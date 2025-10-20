Сумка, которую захочет каждая — главный аксессуар осени-2025

Осенний хит — сумка, которая сочетает комфорт и элегантность
Осень имеет свою магию — все вокруг приобретает теплые оттенки, а мода становится немного спокойнее, уютнее, но не менее эффектной. В этом году главным героем образов стала коричневая tote bag — именно та сумка, которая гармонично сочетает практичность и стиль. Она уже заполонила Instagram, и неудивительно: универсальная форма сумки, теплый цвет и вместительность — идеальное сочетание для девушки, которая ценит комфорт, но не забывает о моде.
Об этом пишет Cosmopoliatan.
Tote bag — главный аксессуар осени-2025
Ее силуэт прост, но в этом и секрет очарования. Коричневая tote выглядит элегантно, сочетается почти со всем — от джинсов до классического пальто. А главное, ее легко вписать в любое настроение — офисное, повседневное или даже романтическое. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на глубокие карамельные, шоколадные и кофейные оттенки, которые будто созданы для прохладных дней.
Кожа или замша
Кожаная tote — это выбор для тех, кто ценит четкие линии и практичность: она держит форму, не боится дождя и добавляет образу собранности. Замшевая же модель — мягкая, немного "домашняя", с ноткой роскоши. В сочетании с oversize-свитером, пальто или грубыми ботинками она создает тот самый effortless-шик, который мы видим у любимых блогеров.
Сумка, которая умеет все
Tote bag — это не просто аксессуар. Это маленькая вселенная, в которой поместится ноутбук, косметичка, зарядка, книга и даже что-то на перекус. Именно поэтому ее выбирают девушки, которые постоянно в движении. А еще с ней любой образ выглядит завершенным: даже самые простые джинсы со свитшотом рядом с такой сумкой становятся частью стильного городского лука.
Осень 2025 — это сезон, когда практичность снова выглядит красиво. И если вы ищете универсальный аксессуар, который пригодится на каждый день, то коричневая tote bag именно то, что нужно.
Ранее мы писали о том, какие культовые сумки снова становятся главным акцентом в образах и вполне заслуженно.
Также мы сообщали, какой дорогой ретро-сумкой похвасталась певица Оля Полякова.
Читайте Новини.LIVE!