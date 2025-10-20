Видео
Дата публикации 20 октября 2025 09:19
обновлено: 09:57
Сумка, которую захочет каждая — главный аксессуар осени-2025
Большая сумка. Фото: freepik.com

Осень имеет свою магию — все вокруг приобретает теплые оттенки, а мода становится немного спокойнее, уютнее, но не менее эффектной. В этом году главным героем образов стала коричневая tote bag — именно та сумка, которая гармонично сочетает практичность и стиль. Она уже заполонила Instagram, и неудивительно: универсальная форма сумки, теплый цвет и вместительность — идеальное сочетание для девушки, которая ценит комфорт, но не забывает о моде.

Об этом пишет Cosmopoliatan.

Читайте также:

Tote bag — главный аксессуар осени-2025

Ее силуэт прост, но в этом и секрет очарования. Коричневая tote выглядит элегантно, сочетается почти со всем — от джинсов до классического пальто. А главное, ее легко вписать в любое настроение — офисное, повседневное или даже романтическое. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на глубокие карамельные, шоколадные и кофейные оттенки, которые будто созданы для прохладных дней.

Стильна сумка в повсякденному образі
Стильный образ от красивой девушки. Фото из Instagram

Кожа или замша

Кожаная tote — это выбор для тех, кто ценит четкие линии и практичность: она держит форму, не боится дождя и добавляет образу собранности. Замшевая же модель — мягкая, немного "домашняя", с ноткой роскоши. В сочетании с oversize-свитером, пальто или грубыми ботинками она создает тот самый effortless-шик, который мы видим у любимых блогеров.

Трендові сумки можна придбати в шкірі або замші
Кожаная tote. Фото из Instagram

Сумка, которая умеет все

Tote bag — это не просто аксессуар. Это маленькая вселенная, в которой поместится ноутбук, косметичка, зарядка, книга и даже что-то на перекус. Именно поэтому ее выбирают девушки, которые постоянно в движении. А еще с ней любой образ выглядит завершенным: даже самые простые джинсы со свитшотом рядом с такой сумкой становятся частью стильного городского лука.

З цієї сумкою будь-який образ буде довершеним
Tote bag. Фото из Instagram

Осень 2025 — это сезон, когда практичность снова выглядит красиво. И если вы ищете универсальный аксессуар, который пригодится на каждый день, то коричневая tote bag именно то, что нужно.

Ранее мы писали о том, какие культовые сумки снова становятся главным акцентом в образах и вполне заслуженно.

Также мы сообщали, какой дорогой ретро-сумкой похвасталась певица Оля Полякова.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
