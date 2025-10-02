Несподіваний аксесуар сезону — гібридна поясна сумка

Поясна сумка. Фото: freepik.com

Ще кілька років тому поясна сумка асоціювалася радше зі спортом чи туристичними поїздками. Але мода вміє перевертати уявлення про звичні речі. Сьогодні бананка отримала друге життя у вигляді belt bag — гібридного аксесуару, який поєднує в собі одразу кілька функцій.

Про це пише Vogue.

Cтильний аксесуар, який завоював подіуми

Ця бананка може нагадувати ремінь, виконувати роль баски з кишенями й водночас залишатися зручною сумкою. Це не просто тренд, а ціла нова категорія вуличної моди, яка вже закріпилася на показах і в гардеробах блогерів.

Сумка на поясі. Фото: Vogue

Якщо класична сумка інколи обмежує рухи, то belt bag дає свободу — і фізичну, і стилістичну. Вона звільняє руки, дозволяє тримати найнеобхідніше при собі, але при цьому має не менш ефектний вигляд, ніж дизайнерський клатч чи шопер.

Сучасні моделі різні: від мінімалістичних, що ледве помітні на талії, до масивних із кількома відділеннями. Деякі нагадують мініспідниці, інші більше схожі на жилети з безліччю кишень. Такі рішення додають образу архітектурності й навіть певної "модної драматургії". Це вже не просто річ для зручності, а сміливий акцент, який здатен задати тон усьому образу.

Стильний образ з бананкою. Фото: Vogue

Belt bag легко інтегрується в різні стилі. Наприклад, у поєднанні з об’ємними пальтами або навіть з сукнями-міді. Також вона додасть зухвалості в парі з денімом чи total black. А ще цей аксесуар допомагає зробити силует виразнішим: підкреслити талію або візуально розставити акценти в образі.

Не дивно, що поясна сумка нового покоління вже стала must-have сезону. Це той випадок, коли практичність і стиль злилися воєдино. Тож якщо шукаєте модну інвестицію, яка працюватиме щодня, — гібридна belt bag саме для цього.

