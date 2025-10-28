Украинские бренды в гардеробе Даши Квитковой — модно и со вкусом

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Известная украинская блогер Даша Квиткова в очередной раз продемонстрировала, как можно создать актуальный образ, используя вещи украинских брендов. На этот раз она выбрала сочетание, которое выглядит стильно, комфортно и по-осеннему уютно — настоящий пример продуманного многослойного лука.

Новини.LIVE решил разобрать детально новый образ Квитковой.

Многослойный образ Даши Квитковой

Первым слоем стала клетчатая рубашка — базовая вещь, которая снова вернулась в тренды в этом сезоне. Свободный крой, мягкая ткань и теплый оттенок создают ощущение расслабленности, но при этом сохраняют опрятность. Такая рубашка легко подстраивается под любой стиль — от повседневного до уличного.

Стильный многослойный образ от Квитковой. Фото из Instagram

Сверху — коричневый кожаный бомбер от Gots Label. Кожа сейчас снова на волне популярности, а именно бомберы стали ключевым элементом осенних коллекций. Это изделие добавляет образу характера и уверенности, делая его одновременно современным и классическим.

В сочетании с ними можно увидеть светлые широкие джинсы от Boutique Bunny. Такие модели — одна из главных тенденций последних сезонов. Они создают легкость, добавляют пропорций и отлично смотрятся как с массивным верхом, так и с минималистичными вещами.

Названия украинских брендов. Фото из Instagram

Завершает образ обувь на массивной платформе — тренд, который удерживает позиции уже несколько лет. Вероятно, это стеганые ботинки — удобные, практичные и уместные в любую погоду.

Вместе эти вещи создают многослойный, глубокий и в то же время непринужденный образ. Он выглядит естественно, но в каждой детали чувствуется стиль и вкус. Даша в очередной раз показала, что украинская мода уверенно конкурирует с мировой, а носить вещи локальных брендов — это не просто патриотично, но и по-настоящему красиво.

