Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Осенний лук Даши Квитковой — тренды от украинских брендов

Осенний лук Даши Квитковой — тренды от украинских брендов

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 11:19
обновлено: 10:30
Украинские бренды в гардеробе Даши Квитковой — модно и со вкусом
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Известная украинская блогер Даша Квиткова в очередной раз продемонстрировала, как можно создать актуальный образ, используя вещи украинских брендов. На этот раз она выбрала сочетание, которое выглядит стильно, комфортно и по-осеннему уютно — настоящий пример продуманного многослойного лука.

Новини.LIVE решил разобрать детально новый образ Квитковой.

Реклама
Читайте также:

Многослойный образ Даши Квитковой

Первым слоем стала клетчатая рубашка — базовая вещь, которая снова вернулась в тренды в этом сезоне. Свободный крой, мягкая ткань и теплый оттенок создают ощущение расслабленности, но при этом сохраняют опрятность. Такая рубашка легко подстраивается под любой стиль — от повседневного до уличного.

Речі, що легко адаптувати під різний стиль
Стильный многослойный образ от Квитковой. Фото из Instagram

Сверху — коричневый кожаный бомбер от Gots Label. Кожа сейчас снова на волне популярности, а именно бомберы стали ключевым элементом осенних коллекций. Это изделие добавляет образу характера и уверенности, делая его одновременно современным и классическим.

В сочетании с ними можно увидеть светлые широкие джинсы от Boutique Bunny. Такие модели — одна из главных тенденций последних сезонов. Они создают легкость, добавляют пропорций и отлично смотрятся как с массивным верхом, так и с минималистичными вещами.

Базові речі в гардеробі Квіткової
Названия украинских брендов. Фото из Instagram

Завершает образ обувь на массивной платформе — тренд, который удерживает позиции уже несколько лет. Вероятно, это стеганые ботинки — удобные, практичные и уместные в любую погоду.

Вместе эти вещи создают многослойный, глубокий и в то же время непринужденный образ. Он выглядит естественно, но в каждой детали чувствуется стиль и вкус. Даша в очередной раз показала, что украинская мода уверенно конкурирует с мировой, а носить вещи локальных брендов — это не просто патриотично, но и по-настоящему красиво.

Ранее мы писали о том, какой интересный образ в стиле Эмили из фильма "Простая просьба" решила воссоздать Даша Квиткова.

Также мы сообщали, какой стильной сумкой похвасталась в новом образе Квиткова.

мода Даша Квиткова тренды образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации