Видео

Осенний стиль — лучшие стрижки на среднюю длину волос

Дата публикации 13 октября 2025 16:01
Стрижки на среднюю длину волос, что эффектно смотрятся — фото
Девушка на стрижке. Фото: freepik.com

Осень — время перемен. И это касается не только гардероба, но и волос. Если хочется освежить образ, но кардинально короткие стрижки не для вас, средняя длина станет идеальным решением. Она универсальна, проста в уходе и позволяет играть со стилем.

Новини.LIVE расскажет о трех самых модных стрижках этой осени и кому они подходят.

Читайте также:

Удачные стрижки на среднюю длину волос

Шегги

Эта стрижка делает волосы живыми и подвижными. Много слоев добавляют объема даже тонким волосам, а укладывать шегги можно буквально за минуту. Волосы выглядят естественно, современно и легко.

Стрижка, що робить волосся більш живим
Шегги. Фото из Instagram

Идеально для тех, кто хочет скрыть легкую асимметрию лица или тонкие волосы, а также для активных женщин, которым важна быстрая и простая укладка.

Каскад

Каскад — отличный вариант для тех, кто хочет сохранить длину, но добавить объема и легкости. Слои мягко обрамляют лицо, придают движения и делают волосы более густыми. Укладка не требует усилий, а образ всегда выглядит ухоженным.

Каскад ніколи не покине тренди
Каскад. Фото из Instagram

Отлично подходит женщинам с тонкими или средней густоты волосами, а также тем, кто хочет подчеркнуть черты лица и сделать образ более динамичным.

Каре

Классическое каре никогда не выходит из моды. Четкие линии делают прическу стильной и опрятной, а длина до плеч оставляет простор для экспериментов с укладкой. Легко собрать в хвост или оставить распущенным — всегда выглядит современно.

Класичне каре буде в тренді найближчі сезони
Каре. Фото из Instagram

Идеально для женщин с густыми или средними волосами, кому нравится строгий и аккуратный стиль. Подходит тем, кто хочет подчеркнуть контуры лица и выглядеть элегантно без лишних усилий.

Все эти три стрижки — настоящее спасение осенью: они освежают образ, добавляют объема и позволяют чувствовать себя уверенно без сложного ухода.

Ранее мы писали о том, к каким стрижкам стилисты советуют присмотреться женщинам после 50 лет.

Также мы сообщали, какие стрижки имеют шансы стать настоящими хитами этой осенью.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
