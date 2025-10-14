Как создать элегантный образ с твидовым жакетом — на примере Рамины

Осенний тренд от Рамины — как носить твидовый жакет с юбкой
Украинский блогер Рамина Эсхакзай показала, как классика может дружить с трендами. Ее новый образ с твидовым жакетом и длинной юбкой — это идеальный пример сочетания элегантности, комфорта и сдержанной роскоши.
Что выбрала Рамина для нового образа
Основой образа стал черный твидовый жакет укороченного кроя с круглым вырезом без воротника и золотыми пуговицами. Простой, но элегантный — именно тот вариант, который не выходит из моды.
К жакету она подобрала длинную юбку серого оттенка из легкой ткани. Свободный крой и мягкий материал добавляют образу женственности и легкого драматизма, а макси длина остается трендом этой осени.
Под жакетом у нее видно простой черный лонгслив, который служит базой и не отвлекает внимание от ключевых деталей. Талию Рамина выделила тонким ремешком с золотистой пряжкой — он делит объемный верх и пышный низ, делая силуэт идеально пропорциональным.
Обувь
Особую изюминку образу создают классические лоферы на массивной подошве с заметной фурнитурой. Они добавляют современной грубости, но при этом гармонично уравновешивают женственность юбки и аристократичность жакета.
Этот стильный микс парижского шика и городской практичности подойдет для офиса, деловых встреч или светских мероприятий, где хочется выглядеть элегантно, но без лишней помпезности. Классические силуэты, качественные материалы и сдержанные цвета создают образ, который выглядит дорого, но без излишеств.
