Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Осенний тренд от Рамины — как носить твидовый жакет с юбкой

Осенний тренд от Рамины — как носить твидовый жакет с юбкой

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 11:29
Как создать элегантный образ с твидовым жакетом — на примере Рамины
Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Украинский блогер Рамина Эсхакзай показала, как классика может дружить с трендами. Ее новый образ с твидовым жакетом и длинной юбкой — это идеальный пример сочетания элегантности, комфорта и сдержанной роскоши.

Об этом пишет "РБК-Україна".

Реклама
Читайте также:

Что выбрала Рамина для нового образа

Основой образа стал черный твидовый жакет укороченного кроя с круглым вырезом без воротника и золотыми пуговицами. Простой, но элегантный — именно тот вариант, который не выходит из моды.

К жакету она подобрала длинную юбку серого оттенка из легкой ткани. Свободный крой и мягкий материал добавляют образу женственности и легкого драматизма, а макси длина остается трендом этой осени.

Новий елегантний образ на осінь від Раміни
Элегантный образ. Фото: instagram.com/raminalalala

Под жакетом у нее видно простой черный лонгслив, который служит базой и не отвлекает внимание от ключевых деталей. Талию Рамина выделила тонким ремешком с золотистой пряжкой — он делит объемный верх и пышный низ, делая силуэт идеально пропорциональным.

Обувь

Особую изюминку образу создают классические лоферы на массивной подошве с заметной фурнитурой. Они добавляют современной грубости, но при этом гармонично уравновешивают женственность юбки и аристократичность жакета.

Раміно вміло демонструє нові стильні образи
Модный образ. Фото: instagram.com/raminalalala

Этот стильный микс парижского шика и городской практичности подойдет для офиса, деловых встреч или светских мероприятий, где хочется выглядеть элегантно, но без лишней помпезности. Классические силуэты, качественные материалы и сдержанные цвета создают образ, который выглядит дорого, но без излишеств.

Ранее мы писали о том, какие трендовые образы можно создать с клетчатыми рубашками в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие интересные образы от актрисы Марго Робби можно попробовать повторить в повседневной жизни.

мода знаменитости тренды образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации