Парфуми, які впізнають із тисячі: 3 культові аромати

Парфуми, які впізнають із тисячі: 3 культові аромати

Дата публікації: 4 травня 2026 19:49
Аромати на мільйон: культові парфуми легендарного майстра
Дівчина наносить парфуми. Фото: magnific

Парфюмер Франсіс Куркджян — це справжня рок-зірка у світі ароматів. Якщо ви хоча б раз цікавилися парфумами, то точно чули його творіння, навіть якщо не знали імені автора. Його стиль — це вміння поєднувати несумісне: класичну елегантність і зухвалу сучасність.

Редакція Новини.LIVE розповість про три "титани" парфумерії, які назавжди змінили правила гри у світі ароматів.

Шедеври серед ароматів від культового парфумера

Baccarat Rouge 540

Цей аромат не просто став популярним — він створив цілу епоху. Куркджян написав цю "симфонію" до 250-річчя легендарного кришталевого дому Baccarat. Він пахне розкішшю, яку важко розкласти на деталі. Це той самий аромат, який залишає по собі неймовірний шлейф — він тягнеться за власником, наче невидима дорога оксамитова тканина. Смолисті ноти ялини та білий кедр у фіналі додають композиції глибини, роблячи її впізнаваною серед тисяч інших.

Jean Paul Gaultier Le Male

Коли у 1995 році з’явився цей синій флакон-торс у матросці, світ парфумерії здригнувся. Куркджян зміг втілити в одному флаконі образ чоловіка, який не боїться бути чуттєвим. В основі Le Male лежить дуже домашній і знайомий кожному чоловіку запах мила для гоління (завдяки лаванді та ванілі).

Але Куркджян додав туди "перчинки" у вигляді м’яти та кардамону. Результат вийшов неймовірним: свіжий, солодкий і неймовірно звабливий аромат, який вже майже тридцять років залишається символом чоловічої свободи та впевненості.

Dior Sauvage

Sauvage — це, мабуть, найвідоміший чоловічий аромат останнього десятиліття. Він асоціюється з безмежним степом, відкритим небом і внутрішньою силою.

  • Відчувається різкий і соковитий вибух калабрійського бергамоту та перцю.
  • У середині розкривається цілий букет — від заспокійливої лаванди до гострого сичуанського перцю та вологих пачулів.
  • Потужна база з амброксану та кедра забезпечує ту саму "бетонну" стійкість, за яку цей парфум так люблять.

Це універсальний елемент у гардеробі. Неважливо, чи ви в костюмі на діловій зустрічі, чи в старій куртці за кермом авто — Sauvage додає образу завершеності та того самого "дорогого" звучання.

Христина Колосова - Редактор
Христина Колосова
