Ароматы на миллион: культовые парфюмы легендарного мастера

Девушка наносит духи. Фото: magnific

Парфюмер Франсис Куркджян — это настоящая рок-звезда в мире ароматов. Если вы хотя бы раз интересовались парфюмами, то точно слышали его творения, даже если не знали имени автора. Его стиль — это умение сочетать несовместимое: классическую элегантность и дерзкую современность.

Редакция Новини.LIVE расскажет о трех "титанах" парфюмерии, которые навсегда изменили правила игры в мире ароматов.

Шедевры среди ароматов от культового парфюмера

Baccarat Rouge 540

Этот аромат не просто стал популярным — он создал целую эпоху. Куркджян написал эту "симфонию" к 250-летию легендарного хрустального дома Baccarat. Он пахнет роскошью, которую трудно разложить на детали. Это тот самый аромат, который оставляет после себя невероятный шлейф — он тянется за владельцем, словно невидимая дорогая бархатная ткань. Смолистые ноты ели и белый кедр в финале добавляют композиции глубины, делая ее узнаваемой среди тысяч других.

Jean Paul Gaultier Le Male

Когда в 1995 году появился этот синий флакон-торс в матроске, мир парфюмерии содрогнулся. Куркджян смог воплотить в одном флаконе образ мужчины, который не боится быть чувственным. В основе Le Male лежит очень домашний и знакомый каждому мужчине запах мыла для бритья (благодаря лаванде и ванили).

Но Куркджян добавил туда "перчинки" в виде мяты и кардамона. Результат получился невероятным: свежий, сладкий и невероятно обольстительный аромат, который уже почти тридцать лет остается символом мужской свободы и уверенности.

Dior Sauvage

Sauvage — это, пожалуй, самый известный мужской аромат последнего десятилетия. Он ассоциируется с безграничной степью, открытым небом и внутренней силой.

Ощущается резкий и сочный взрыв калабрийского бергамота и перца.

В середине раскрывается целый букет — от успокаивающей лаванды до острого сычуаньского перца и влажных пачулей.

Мощная база из амброксана и кедра обеспечивает ту самую "бетонную" стойкость, за которую этот парфюм так любят.

Это универсальный элемент в гардеробе. Неважно, в костюме ли вы на деловой встрече или в старой куртке за рулем авто — Sauvage придает образу завершенность и то самое "дорогое" звучание.

